Европейская разведка настроена скептически

Руководители пяти европейских разведывательных служб скептически относятся к возможности достичь мира между Россией и Украиной в этом году. Об этом сами главы разведок сообщили Reuters на условиях анонимности.

Один из собеседников агентства назвал прошедшие в Женеве переговоры «театрализованным представлением». Другие источники выразили сомнения в намерениях России. «Если русские получат эти уступки [по выводу ВСУ из Донбасса], я думаю, это, возможно, станет началом реальных переговоров», — предположил еще один собеседник Reuters. Он выразил мнение, что европейская сторона имеет «очень ограниченный» опыт переговоров с Москвой, комментируя призывы Киева подключиться к переговорам.

В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры России, Украины и США. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их тяжелыми, но деловыми.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее сказала, что в ходе встречи в Швейцарии был достигнут значительный прогресс. Она добавила, что Россия и Украина договорились продолжать совместную работу над мирным соглашением. Представитель Кремля Дмитрий Песков 18 февраля заявил, что давать оценку результатам переговоров пока рано.