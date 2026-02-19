Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию

Российский президент Владимир Путин формирует информационное поле для возобновления ограниченного и поэтапного призыва резервистов, пытаясь таким образом компенсировать потери в войне против Украины, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что о подготовке к ограниченному призыву резервистов свидетельствует ряд последних решений российских властей. Так, 18 февраля Госдума в первом чтении приняла законопроект, который усиливает меры против «уклонения от обязанности защищать Отечество», предоставляя возможность наказывать россиян за критику призыва резервистов. Одновременно в России был заблокирован Telegram, что, по оценке экспертов, может быть попыткой ограничить критику правительства.
По мнению ISW, Путин стремится нормализовать поэтапный призыв резервистов для поддержания численности армии, избегая масштабной мобилизации, как в 2022 году, когда страну покинули до 900 тыс. человек. Этот ограниченный призыв не рассчитан на значительное усиление войск, а лишь на компенсацию потерь на фронте.
Подготовка к поэтапному призыву ведется как минимум с октября 2025 года, когда правительство разрешило направлять резервистов за пределы России без официального объявления мобилизации. В ноябре Путин подписал указ о проведении призыва круглый год, а в декабре утвердил обязательный призыв для «военных сборов» в 2026 году, что, по мнению аналитиков, может позволить тайно мобилизовать стратегический резерв. Эксперты подчеркивают, что российские власти готовятся к ограниченному призыву «с позиции слабости», чтобы компенсировать почти полное исчерпание системы добровольного набора, при этом сохраняя баланс между необходимостью поддерживать темп наступления на фронте и предотвращением массового недовольства населения.
Подготовка к призыву также свидетельствует о замедлении вербовки добровольцев для войны в Украине. Высокие человеческие, экономические и социальные издержки заставляют российские власти делать сложный выбор.
ISW отмечает, что усилия Москвы по подготовке общества к частичному призыву резервистов показывают: спустя четыре года войны власти сталкиваются с крайне трудным выбором. В то же время Москва, вероятно, давит на Киев, требуя уступок в мирных переговорах, чтобы реализовать свои военные цели без значительных внутренних потерь.