Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию

Аналитики отмечают, что о подготовке к ограниченному призыву резервистов свидетельствует ряд последних решений российских властей. Так, 18 февраля Госдума в первом чтении приняла законопроект, который усиливает меры против «уклонения от обязанности защищать Отечество», предоставляя возможность наказывать россиян за критику призыва резервистов. Одновременно в России был заблокирован Telegram, что, по оценке экспертов, может быть попыткой ограничить критику правительства.

Российский президент Владимир Путин формирует информационное поле для возобновления ограниченного и поэтапного призыва резервистов, пытаясь таким образом компенсировать потери в войне против Украины, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По мнению ISW, Путин стремится нормализовать поэтапный призыв резервистов для поддержания численности армии, избегая масштабной мобилизации, как в 2022 году, когда страну покинули до 900 тыс. человек. Этот ограниченный призыв не рассчитан на значительное усиление войск, а лишь на компенсацию потерь на фронте.

Подготовка к поэтапному призыву ведется как минимум с октября 2025 года, когда правительство разрешило направлять резервистов за пределы России без официального объявления мобилизации. В ноябре Путин подписал указ о проведении призыва круглый год, а в декабре утвердил обязательный призыв для «военных сборов» в 2026 году, что, по мнению аналитиков, может позволить тайно мобилизовать стратегический резерв. Эксперты подчеркивают, что российские власти готовятся к ограниченному призыву «с позиции слабости», чтобы компенсировать почти полное исчерпание системы добровольного набора, при этом сохраняя баланс между необходимостью поддерживать темп наступления на фронте и предотвращением массового недовольства населения.

Подготовка к призыву также свидетельствует о замедлении вербовки добровольцев для войны в Украине. Высокие человеческие, экономические и социальные издержки заставляют российские власти делать сложный выбор.

ISW отмечает, что усилия Москвы по подготовке общества к частичному призыву резервистов показывают: спустя четыре года войны власти сталкиваются с крайне трудным выбором. В то же время Москва, вероятно, давит на Киев, требуя уступок в мирных переговорах, чтобы реализовать свои военные цели без значительных внутренних потерь.