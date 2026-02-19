Будут судить Заура Нахчыванского

USD 1.7000
Оренбургский областной суд рассмотрит уголовное дело против 40-летнего вора в законе Заура Шипилова, более известного в криминальных кругах как Заур Нахчыванский. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на прокуратуру региона.

Шипилову предъявлено обвинение по ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн руб.

«По версии следствия, в период с апреля 2019 года по июль 2025 года Шипилов занимал высшее положение в преступной иерархии, осуществляя криминальное влияние на территории Оренбуржья. Шипилов принимал личное участие во встречах лидеров криминальной среды, разрешал споры между лицами, ведущими преступный образ жизни, а также внедрял и развивал среди населения криминальную идеологию, пропагандировал принятые в преступной среде традиции и правила, контролировал их соблюдение», — говорится в сообщении прокуратуры.

Следствие считает, что Шипилов получил статус вора в законе в 2013 году в Турции. Его поместили под стражу в июле 2025 года. Суд наложил арест на принадлежащее обвиняемому и его семье имущество стоимостью более 13 млн руб.

Заур Шипилов родился в 1985 году в Оренбурге. Отца Заура Шипилова — криминального авторитета Байрама Талыбова расстреляли в 2006 году в Москве вместе с вором в законе Хикметом Мухтаровым.

