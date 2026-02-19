USD 1.7000
Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове

Генерал Азер Алиев провел переговоры с делегацией НАТО

14:06 626

В рамках учебного курса «Инициатива по обеспечению совместимости возможностей стран-партнеров – 2026», организованного в Баку, начальник Главного оперативного управления Министерства обороны генерал-лейтенант Азер Алиев и специалисты министерства встретились с представителями мобильной тренинговой группы НАТО.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Сначала эксперты мобильной тренинговой группы представили информацию о НАТО и этапах проведения учебного курса.

На встрече было подчеркнуто, что учебный курс, объединивший профессионалов, способствует повышению способности к совместному планированию в многонациональных штабах, обмену знаниями и опытом, а также укреплению общих ценностей.

До сведения участников была донесена большая значимость обсуждений и занятий, проводимых в рамках учебного курса, подчеркивалась важность согласованности и взаимного сотрудничества в современной и быстро меняющейся среде безопасности.

