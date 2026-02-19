USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

Арестован бывший принц Эндрю

обновлено 14:46
14:46 1722

Британская полиция распространила заявление об аресте бывшего принца Эндрю, в котором имя подозреваемого не называется, передает BBC.

«В рамках расследования сегодня (19 февраля) мы арестовали мужчину в возрасте около шестидесяти лет из Норфолка по подозрению в злоупотреблении служебным положением и проводим обыски по адресам в Беркшире и Норфолке, — сообщает полиция. — В настоящее время мужчина находится под стражей».

«После тщательной оценки мы начали расследование данного обвинения в злоупотреблении служебным положением, — заявил представитель полиции Оливер Райт. — Мы понимаем значительный общественный интерес к этому делу и в нужное время предоставим новую информацию».

BBC отмечает, что британская общественность все настойчивее требует от Эндрю, чтобы он дал в США показания о своих отношениях с Джеффри Эпштейном.

К дому бывшего принца подъезжают полицейские машины без опознавательных знаков

* * * 14:14

В Великобритании арестован брат короля Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишенный всех титулов из-за связей с Джеффри Эпштейном.

По сообщению BBC, полиция арестовала его по подозрению в злоупотреблениях в момент, когда он занимал официальные должности.

На этой неделе британская полиция заявила, что рассматривает жалобу о том, что бывший принц предоставлял Эпштейну конфиденциальные материалы. Из большого массива документов по делу Эпштейна, опубликованных в США, следовало, что Эндрю передавал Эпштейну отчеты о своих поездках в Сингапур, Гонконг и Вьетнам, конфиденциальные детали о возможностях для инвестиций.

После этого антимонархическая организация Republic обратилась в Полицию долины Темзы (графства Бакингемшир, Беркшир и Оксфордшир) с просьбой расследовать подозрения в должностном злоупотреблении и нарушении государственной тайны.

Эндрю, которому в четверг исполнилось 66 лет, неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения и настаивает, что не делал ничего противозаконного.

В октябре король Карл III лишил брата титула принца и всех прочих остававшихся у него титулов, а незадолго до того Эндрю формально добровольно отказался от титула герцога Йоркского.

Британцы научат турок летать на Eurofighter
Британцы научат турок летать на Eurofighter
15:00 458
Арестован бывший принц Эндрю
Арестован бывший принц Эндрю обновлено 14:46
14:46 1723
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
14:16 760
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 3063
Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию
Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию
13:22 2970
Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении
Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении
13:10 2102
Париж услышал Ганизаде
Париж услышал Ганизаде
12:56 2053
Без американцев, но с Турцией: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО
Без американцев, но с Турцией: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО
12:05 925
США не хотят видеть Украину в Анкаре
США не хотят видеть Украину в Анкаре
12:33 2134
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
10:11 4585
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
12:12 2830

ЭТО ВАЖНО

Британцы научат турок летать на Eurofighter
Британцы научат турок летать на Eurofighter
15:00 458
Арестован бывший принц Эндрю
Арестован бывший принц Эндрю обновлено 14:46
14:46 1723
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
14:16 760
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 3063
Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию
Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию
13:22 2970
Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении
Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении
13:10 2102
Париж услышал Ганизаде
Париж услышал Ганизаде
12:56 2053
Без американцев, но с Турцией: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО
Без американцев, но с Турцией: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО
12:05 925
США не хотят видеть Украину в Анкаре
США не хотят видеть Украину в Анкаре
12:33 2134
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
10:11 4585
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
12:12 2830
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться