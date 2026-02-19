Арестован бывший принц Эндрю

Британская полиция распространила заявление об аресте бывшего принца Эндрю, в котором имя подозреваемого не называется, передает BBC.

«В рамках расследования сегодня (19 февраля) мы арестовали мужчину в возрасте около шестидесяти лет из Норфолка по подозрению в злоупотреблении служебным положением и проводим обыски по адресам в Беркшире и Норфолке, — сообщает полиция. — В настоящее время мужчина находится под стражей».

«После тщательной оценки мы начали расследование данного обвинения в злоупотреблении служебным положением, — заявил представитель полиции Оливер Райт. — Мы понимаем значительный общественный интерес к этому делу и в нужное время предоставим новую информацию».

BBC отмечает, что британская общественность все настойчивее требует от Эндрю, чтобы он дал в США показания о своих отношениях с Джеффри Эпштейном.