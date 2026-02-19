Арестован бывший принц Эндрю

Британская полиция распространила заявление об аресте бывшего принца Эндрю, в котором имя подозреваемого не называется, передает BBC.
«В рамках расследования сегодня (19 февраля) мы арестовали мужчину в возрасте около шестидесяти лет из Норфолка по подозрению в злоупотреблении служебным положением и проводим обыски по адресам в Беркшире и Норфолке, — сообщает полиция. — В настоящее время мужчина находится под стражей».
«После тщательной оценки мы начали расследование данного обвинения в злоупотреблении служебным положением, — заявил представитель полиции Оливер Райт. — Мы понимаем значительный общественный интерес к этому делу и в нужное время предоставим новую информацию».
BBC отмечает, что британская общественность все настойчивее требует от Эндрю, чтобы он дал в США показания о своих отношениях с Джеффри Эпштейном.
* * * 14:14
В Великобритании арестован брат короля Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишенный всех титулов из-за связей с Джеффри Эпштейном.
По сообщению BBC, полиция арестовала его по подозрению в злоупотреблениях в момент, когда он занимал официальные должности.
На этой неделе британская полиция заявила, что рассматривает жалобу о том, что бывший принц предоставлял Эпштейну конфиденциальные материалы. Из большого массива документов по делу Эпштейна, опубликованных в США, следовало, что Эндрю передавал Эпштейну отчеты о своих поездках в Сингапур, Гонконг и Вьетнам, конфиденциальные детали о возможностях для инвестиций.
После этого антимонархическая организация Republic обратилась в Полицию долины Темзы (графства Бакингемшир, Беркшир и Оксфордшир) с просьбой расследовать подозрения в должностном злоупотреблении и нарушении государственной тайны.
Эндрю, которому в четверг исполнилось 66 лет, неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения и настаивает, что не делал ничего противозаконного.
В октябре король Карл III лишил брата титула принца и всех прочих остававшихся у него титулов, а незадолго до того Эндрю формально добровольно отказался от титула герцога Йоркского.