«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка

По словам жителей, если в прошлые годы давление газа снижалось только в дождливую и снежную погоду, то этой зимой газ либо отключают почти каждый день, либо подают под таким слабым давлением, что приходится ждать больше часа, пока вскипит вода в пятилитровом чайнике.

Жители нескольких домов в бакинском поселке Бюльбюля, что в Сураханском районе, расположенного по адресу: улица Самира Алиева, жилмассив А, с начала зимы испытывают проблемы с газоснабжением. Можно сказать, они уже давно не видели в своих домах нормальной подачи «голубого топлива».

По словам жителей, обратившихся в haqqin.az, особенно по вечерам давление газа падает настолько сильно, что системы комби в их домах не работают, и люди вынуждены включать для отопления электрические печки, в результате чего перегружается электросеть.

«Вот сегодня утром газ снова отключили. Мы неоднократно обращались на горячую линию производственного объединения «Азеригаз», но все без толку. Инспектор участка говорит, что проблема не в них (производственном объединении – ред.) и что принимать меры должны вышестоящие ведомства. В домах даже при несильном ветре очень холодно. А в снежную и морозную погоду мы ходим по дому в верхней одежде», — говорится в обращении жителей.

Еще одна жалоба от жителей заключается в том, что в подаваемый газ закачивают воздух. Они говорят, что каждый раз, когда подача газа отключается, а затем возобновляется, то вместо газа идет воздух, а газовые счетчики тем временем «накручивают» немало.

«На горячей линии нам говорят, что, согласно правилам безопасности, при возобновлении подачи газа сначала, в течение нескольких секунд, пускают воздух, чтобы избежать возможного взрыва. Мы это понимаем, но на деле поток воздуха идет не несколько секунд, а дольше, счетчики работают, а наши деньги списываются. Они не учитывают, что абоненты и так едва сводят концы с концами, а каждый день, когда отключают и снова подключают газ, наши деньги тратятся впустую», - жалуются жители.

Они также утверждают, что жалобы на давление газа в трубах поступают не только из их жилмассива, но и из других жилых районов Сураханы. По их словам, оставлять комментарии на страницах ПО «Азеригаз» в социальных сетях невозможно, поскольку раздел комментариев закрыт после многочисленных жалоб абонентов.

«Азеригаз», пожалуй, единственная организация, которая закрыла раздел комментариев для пользователей социальных сетей, а написанное в разделе сообщений даже не читается. Хотя haqqin.az отправил запрос по поводу жалоб жителей, ответа от организации так и не последовало.