USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

Кремлю нечего сказать

14:16 898

Кремлю нечего добавить к оценке переговоров России, Украины и США, которую уже дал глава российской делегации Владимир Мединский. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Не хотим вдаваться в подробности и не будем этого делать. Сейчас переговоры идут на той стадии, которая не должна предусматривать какое-то публичное обсуждение», — приводят российские СМИ слова представителя.

Переговоры проходили в Женеве два дня — 17 и 18 февраля. Представители трех стран обсуждали территориальные, энергетические и гуманитарные вопросы, а также аспекты безопасности. По словам Мединского, переговоры были «тяжелыми, но деловыми». Украинская делегация также заявила, что обсуждения были напряженными, но стороны достигли продвижения.

Британцы научат турок летать на Eurofighter
Британцы научат турок летать на Eurofighter
15:00 461
Арестован бывший принц Эндрю
Арестован бывший принц Эндрю обновлено 14:46
14:46 1727
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
14:16 761
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 3066
Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию
Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию
13:22 2973
Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении
Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении
13:10 2103
Париж услышал Ганизаде
Париж услышал Ганизаде
12:56 2054
Без американцев, но с Турцией: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО
Без американцев, но с Турцией: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО
12:05 925
США не хотят видеть Украину в Анкаре
США не хотят видеть Украину в Анкаре
12:33 2136
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
10:11 4586
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
12:12 2832

ЭТО ВАЖНО

Британцы научат турок летать на Eurofighter
Британцы научат турок летать на Eurofighter
15:00 461
Арестован бывший принц Эндрю
Арестован бывший принц Эндрю обновлено 14:46
14:46 1727
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
14:16 761
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 3066
Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию
Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию
13:22 2973
Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении
Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении
13:10 2103
Париж услышал Ганизаде
Париж услышал Ганизаде
12:56 2054
Без американцев, но с Турцией: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО
Без американцев, но с Турцией: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО
12:05 925
США не хотят видеть Украину в Анкаре
США не хотят видеть Украину в Анкаре
12:33 2136
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
10:11 4586
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
12:12 2832
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться