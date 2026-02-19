Сторонники Израиля в Газе собираются покончить с ХАМАС

Вооруженная группировка, противостоящая ХАМАС в секторе Газа, заявила о скором завершении своей миссии по ликвидации туннелей организации в районе Рафаха и готовности ко второму этапу операций. Об этом заявил лидер группировки Гассан Духин.

«Первый этап заключается в том, что мы лишаем ХАМАС одного из важнейших средств его существования - туннелей и он близится к завершению», - сообщил он. Комментарии Духина прозвучали на фоне продолжающихся усилий армии Израиля по уничтожению туннельной инфраструктуры ХАМАС к востоку от «желтой линии» Газы.

После группировка намерена начать работы по демонтажу объектов по производству оружия, а также перейти к заключительному этапу работы с изъятием у боевиков ХАМАС личного оружия. «Впереди у нас еще много работы. Работает только давление. По собственному желанию и без достаточного давления они не отдадут свое оружие», - добавил Духин.

Кроме того, он заявил, что группировка вместе с армией Израиля «добилась больших результатов в Рафахе, поскольку она действует в условиях давления израильских военных на ХАМАС».