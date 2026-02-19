Саудовская Аравия потеснила Россию

Доля российской нефти в индийском импорте упала в январе до минимума с октября 2022 года, когда Индия только наращивала закупки у России, с которой не сотрудничала в этой сфере до начала войны в Украине. Чтобы компенсировать сокращение поставок, Индия значительно увеличила закупки на Ближнем Востоке, доля которого составила 55% против 21,2% у России.

Такого не наблюдалось с осени 2022 года, когда сорт Urals, от которого готовилась отказываться Европа, начал вытеснять ближневосточные сорта в индийском импорте. Данные же за февраль «уже показывают, что Саудовская Аравия восстановила свою позицию главного поставщика Индии, а импорт достиг нового рекордного уровня», сказал Reuters Сумит Ритола, ведущий аналитик Kpler.

В январе Индия получала 1,1 млн баррелей российской нефти в сутки, что на 23,5% меньше, чем в декабре, и на треть меньше, чем годом ранее. Падение, по всей видимости, продолжится, говорит Ритола: если в феврале импорт составит примерно 1-1,2 млн баррелей, то в марте ожидается всего 800 000 баррелей в сутки.