Сенаторы возмущены: Россия бьет по американскому бизнесу

Группа американских сенаторов-демократов обвиняет президента России Владимира Путина в целенаправленных атаках на американские компании, работающие в Украине, и призывает к большей поддержке Киева в защите от российских атак. Сенатор Ричард Блюменталь (демократ от Коннектикута) общался с журналистами из Одессы и рассказал, как американские бизнес-объекты неоднократно попадают под удары во время атак России на Украину, пишет The Hill.

«Я был абсолютно шокирован, узнав о масштабе того, как Россия целится в американские бизнес-объекты здесь — атаки на производственные предприятия, офисы — дронами и ракетами, и не один раз. Это настоящая охота на американские компании», — сказал Блюменталь.

Он добавил, что в Украине около 600 крупных предприятий, и почти половина из них подверглась прямым и целенаправленным атакам.

Блюменталь вместе с высокопоставленным членом Комитета Сената по международным отношениям сенатором Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гемпшир), сенаторами Крисом Кунсом (демократ от штата Делавэр) и Шелдоном Уайтхаусом (демократ от штата Род-Айленд) посетили Украину после Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе.

Кунс заявил, что существует двухпартийная поддержка прочных гарантий безопасности от США в рамках любого мирного соглашения. Он подчеркнул, что сенаторы не будут ратифицировать соглашение, которое сочтут слишком слабым или фиктивным.

Он призвал, чтобы такие гарантии включали непрерывную поддержку США в сфере обмена разведданными, доступ к современному американскому оружию и долгосрочное финансирование и помощь в обучении и оснащении армии Украины.

«Ожидается, что (президент России Владимир) Путин, если его вообще удастся привести к столу переговоров о мире, будет пытаться просто перевооружиться и возобновить… (атаки), поэтому мы будем требовать прочных гарантий безопасности», — сказал Кунс.

Шахин заявила, что американские компании «очевидно становятся мишенью для Путина и россиян».

«Предприниматели, с которыми мы сегодня общались, были очень четкие в том, что их целенаправленно атакуют именно как американский бизнес. Поэтому в интересах Америки сделать все возможное, чтобы этого больше не происходило», — добавила она, отметив, что в Одессе 79 процентов объектов американских компаний получили повреждения.

Кунс заявил, что механизм PURL, по которому европейские страны покупают американское оружие для Украины, работает, но Шахин добавила, что военная промышленность в США и Европе слишком медленная, чтобы удовлетворить потребности Украины.

В свою очередь, Блюменталь призвал к тому, чтобы Украина получила лицензии на разработку собственных систем противовоздушной обороны, таких как перехватчики Patriot, произведенные в Америке.