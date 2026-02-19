USD 1.7000
Минздрав просвещает: будьте осторожны с «узерлик»

14:39 896

В последнее время в социальных сетях и СМИ распространяется различная информация о случаях использования растения гармала (в народе известного как «узерлик»), его вывоза за границу, а также привлечении к юридической ответственности в этой связи. Министерство здравоохранения Азербайджана в целях защиты здоровья граждан и повышения их информированности сообщает следующее о составе рестения, его воздействии на организм человека и существующих рисках.

«Растение содержит такие алкалоиды, как гармин, гармалин, гармалол и тетрагидрогармин. В научной литературе эти вещества называются «гармаловыми алкалоидами» или «бета-карболиновыми алкалоидами». Данная группа алкалоидов относится к психоактивным соединениям, воздействующим на центральную нервную систему. Гармин и гармалин относятся к группе ингибиторов моноаминоксидазы (ИМАО). Эти вещества влияют на определенные функции головного мозга, изменяя передачу нервных импульсов. Они замедляют распад таких нейромедиаторов, как серотонин, дофамин и адреналин, вследствие чего повышается их концентрация в нервной системе.

В Азербайджане сжигание «узерлика» считается древней традицией, и в отношении использования растения в данной форме прямого запрета нет. Однако в соответствии с законом Азербайджанской Республики «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» культивирование, ввоз, продажа и использование растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, могут быть ограничены.

В связи с содержанием психоактивных алкалоидов растение и его экстракты во многих странах включены в списки контролируемых веществ. Постановлением правительства РФ от 7 января 2024 года №135 гармала официально включена в перечень «растений, содержащих наркотические средства». Это означает, что на территории Российской Федерации ввоз, перевозка, хранение и сбыт данного растения незаконны и влекут уголовную ответственность. При поездках за границу не рекомендуется брать с собой «узерлик», его семена, части или производные. В некоторых странах даже обнаружение небольшого количества данного растения может повлечь серьезные правовые последствия.

Министерство здравоохранения продолжит информационно-разъяснительную работу в целях защиты здоровья граждан и предотвращения правовых рисков. Перед использованием любого растения в лечебных целях настоятельно рекомендуется обязательно проконсультироваться с врачом»,  говорится в обращении министерства.

