Разрабатывается новая классификация профессий будущего

По сообщению пресс-службы министерства, в совещании, проходившем под председательством заместителя министра науки и образования, председателя комиссии Кенана Керимзаде, приняли участие представители Министерства науки и образования, Министерства экономики, Министерства труда и социальной защиты населения, Государственного агентства по туризму и Государственного агентства по профессиональному образованию.

Во вступительном слове заместитель министра науки и образования Кенан Керимзаде проинформировал участников о высоком уровне внимания сфере профессионального образования в последние годы, проведенных системных реформах и, как следствие, расширении сферы профессионального образования. Говоря об изменениях, происходящих на местном и глобальном рынке труда, о необходимости повышения квалификации кадров в соответствии с этими изменениями, заместитель министра отметил также важность обновления документа «Классификация специальностей в профессиональном образовании».

Затем руководитель сектора отдела науки, высшего и профессионального образования министерства Сабина Бабаева выступила с презентацией. Она рассказала о структуре «Классификации специальностей профессионального образования», которая в настоящее время является базовым документом для приема студентов в учреждения профессионального образования, о факторах, обусловивших необходимость обновления классификации, о работе над проектом новой классификации. Сабина Бабаева представила проект новой классификации членам Рабочей группы, проинформировала их о принципах, подходах и предлагаемой структуре, взятых за основу при подготовке проекта, об ожиданиях от членов Рабочей группы.

Затем были заслушаны предложения представителей соответствующих учреждений. Совещание продолжилось в формате дискуссии.