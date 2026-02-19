USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Разрабатывается новая классификация профессий будущего

14:59 340

В Министерстве науки и образования состоялось первое заседание Рабочей группы, созданной для обновления «Классификации специальностей профессионального образования».

По сообщению пресс-службы министерства, в совещании, проходившем под председательством заместителя министра науки и образования, председателя комиссии Кенана Керимзаде, приняли участие представители Министерства науки и образования, Министерства экономики, Министерства труда и социальной защиты населения, Государственного агентства по туризму и Государственного агентства по профессиональному образованию.

Во вступительном слове заместитель министра науки и образования Кенан Керимзаде проинформировал участников о высоком уровне внимания сфере профессионального образования в последние годы, проведенных системных реформах и, как следствие, расширении сферы профессионального образования. Говоря об изменениях, происходящих на местном и глобальном рынке труда, о необходимости повышения квалификации кадров в соответствии с этими изменениями, заместитель министра отметил также важность обновления документа «Классификация специальностей в профессиональном образовании».

Затем руководитель сектора отдела науки, высшего и профессионального образования министерства Сабина Бабаева выступила с презентацией. Она рассказала о структуре «Классификации специальностей профессионального образования», которая в настоящее время является базовым документом для приема студентов в учреждения профессионального образования, о факторах, обусловивших необходимость обновления классификации, о работе над проектом новой классификации. Сабина Бабаева представила проект новой классификации членам Рабочей группы, проинформировала их о принципах, подходах и предлагаемой структуре, взятых за основу при подготовке проекта, об ожиданиях от членов Рабочей группы.

Затем были заслушаны предложения представителей соответствующих учреждений. Совещание продолжилось в формате дискуссии.

Британцы научат турок летать на Eurofighter
Британцы научат турок летать на Eurofighter
15:00 468
Арестован бывший принц Эндрю
Арестован бывший принц Эндрю обновлено 14:46
14:46 1738
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
14:16 764
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 3069
Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию
Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию
13:22 2984
Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении
Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении
13:10 2109
Париж услышал Ганизаде
Париж услышал Ганизаде
12:56 2060
Без американцев, но с Турцией: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО
Без американцев, но с Турцией: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО
12:05 927
США не хотят видеть Украину в Анкаре
США не хотят видеть Украину в Анкаре
12:33 2137
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
10:11 4591
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
12:12 2834

