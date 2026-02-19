Британцы научат турок летать на Eurofighter

Пилоты Военно-воздушных сил Турции в рамках проекта по закупке истребителей Eurofighter Typhoon отправятся в Великобританию для прохождения первого этапа подготовки. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Турции контр-адмирал Зеки Актюрк на еженедельной пресс-конференции.

По его словам, турецкий официальный персонал с целью первоначальной подготовки посетит авиабазу Конингсби в Великобритании в период с 24 по 27 февраля.

Контр-адмирал Актюрк также заявил, что Анкара выступает за ускорение процесса интеграции между правительством Сирии и Сирийскими демократическими силами (СДГ).

«Нет иного пути, кроме интеграции, укрепляющей унитарную структуру Сирии и принцип «одно государство — одна армия», — отметил представитель турецкого оборонного ведомства.

Актюрк сообщил, что односторонняя деятельность Греции совместно с международными компаниями по освоению углеводородных месторождений к югу от острова Крит не оказывает прямого влияния на морскую юрисдикцию Турции. Однако, по его мнению, шаги Афин являются нарушением международного права.

«Мы выступаем против посягательств на зоны морской юрисдикции, закрепленные меморандумом, подписанным в 2019 году между нашей страной и Ливией, а также против нарушения морских юрисдикционных зон, о которых Ливия уведомила Организацию Объединенных Наций 27 мая 2025 года. Мы продолжим оказывать необходимую поддержку властям Ливии для принятия мер против этих односторонних и незаконных действий Греции», — подчеркнул Зеки Актюрк.

Коснувшись последних событий вокруг Сомали, турецкий представитель заявил, что Анкара сохраняет свое присутствие и военный потенциал в этой стране.