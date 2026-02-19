USD 1.7000
Награждены победители V стипендиального конкурса AzerGold

15:10 140

В закрытом акционерном обществе AzerGold состоялась церемония награждения победителей очередного конкурса стипендиальной программы для студентов высших и профессиональных учебных заведений на 2025-2026 учебный год.

В мероприятии приняли участие член правления — заместитель председателя компании Ильгар Джалилов, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, директор Государственного агентства профессионального образования Ильгар Байрамлы, ректоры высших учебных заведений, а также студенты. Открыв мероприятие вступительной речью, Ильгар Джалилов поздравил победителей и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

Отметив, что горнодобывающая промышленность определена президентом Ильхам Алиев как одно из трех приоритетных направлений инвестиций в стране, И.Джалилов подчеркнул, что укрепление человеческого капитала в данной сфере, подготовка квалифицированных специалистов и интеграция молодежи в производственный процесс имеют стратегическое значение. Именно этим целям служит стипендиальная программа AzerGold.

На сегодняшний день в рамках программы победителями признаны 47 студентов высших учебных заведений и 52 студента учреждений профессионального образования, из которых 13 человек уже трудоустроены в компании.

Оценивая Стипендиальную программу как значимый вклад в образовательную среду студентов и развитие их профессиональных компетенций, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов отметил, что подобные инициативы играют важную роль в формировании квалифицированных кадров. По его словам, предоставляемые государственной компанией возможности помогают молодежи быстрее адаптироваться к условиям реального производства, закреплять теоретические знания на практике и уверенно начинать профессиональную карьеру.

В свою очередь директор Государственного агентства профессионального образования Ильгар Байрамлы отметил, что сотрудничество в рамках меморандума, подписанного между Агентством и AzerGold в 2021 году, уже приносит конкретные и измеримые результаты. По его словам, ключевыми факторами успеха стали внедрение производственно-ориентированной модели обучения, адаптация образовательных программ к требованиям рынка труда и укрепление механизмов промышленного партнерства.

Эмин Зейналлы, молодой геолог и победитель прошлогодней стипендиальной программы, в настоящее время работающий в государственной компании, поделился своими впечатлениями с участниками мероприятия, рассказав о роли программы в его профессиональном развитии, а также об опыте, полученном в реальной рабочей среде.

В завершение мероприятия победителям были вручены сертификаты и памятные подарки.

Следует отметить, что в 2025–2026 учебном году стипендию AzerGold получили 9 студентов высших учебных заведений по специальностям «Геология», «Горное дело», «Экология», «Металлургия», а также 15 студентов профессиональных учебных заведений.

В рамках программы каждому победителю будет выплачиваться ежемесячная стипендия в целях социальной поддержки. Студенты также получат возможность пройти производственную практику на объектах компании, укрепить практические навыки и применить теоретические знания в реальных условиях. Для их дальнейшего карьерного развития будут обеспечены все необходимые организационно-методические условия.

