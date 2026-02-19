Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева отреагировала на заявление Мари Стразерс, директора регионального офиса Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии, по приговору суда в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, признанного виновным в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также преступлениях, связанных с терроризмом и финансированием терроризма.

В сообщении омбудсмена говорится:

«Как известно, Бакинский военный суд провел открытые судебные слушания в полном соответствии с международной судебной практикой по уголовному делу гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также в терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. В процессе свободно участвовали обвиняемый, его адвокат, потерпевшие и законные наследники потерпевших, а также их представители, ход судебного разбирательства широко освещался в средствах массовой информации.

Р.Варданян был признан виновным во всех предъявленных ему обвинениях и приговорен судом к 20 годам лишения свободы. Заявление представителя международной неправительственной организации Amnesty International по приговору, вынесенному судом в отношении Рубена Варданяна по итогам судебного разбирательства, проведенного в полном соответствии с положениями международного права в области прав человека и международной судебной практики, является неверным, предвзятым и необъективным как с юридической, так и моральной точки зрения.

Утверждения и заявления, содержащиеся в данном документе, полностью противоречат требованиям Устава ООН и других международно-правовых документов. Лица, находящиеся в том же статусе, что и те, кто совершал преступления против мира и человечности во время Второй мировой войны, берутся под защиту этой организацией, которая и словом не обмолвилась о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, совершенных теми, кого она защищает, против азербайджанцев за период более чем 30 лет.

Продемонстрированный вышеупомянутой организацией подход противоречит принципам объективности, сбалансированности и профессиональной этики, которые обязательны для международных неправительственных организаций, и говорит о необъективности заявления. Тот факт, что представитель Amnesty International выдвигает подобные обвинения против Азербайджана, чтобы «защитить» человека, обвиняемого в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлениях и других тяжких преступлениях, еще раз демонстрирует предвзятую позицию организации и двойные стандарты, применяемые к Азербайджану.

Такой избирательный подход и вырывание фактов из контекста показывают, что организация далека от объективности в своей деятельности, что вновь поднимает вопрос об источниках финансирования организации и о том, под каким политическим влиянием она действует. С юридической точки зрения следует подчеркнуть, что предъявленные Рубену Варданяну обвинения относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений как в соответствии с национальным законодательством Азербайджанской Республики, так и с международным правом. Уголовное преследование его основывалось на конкретных доказательствах и правовых фактах, а судебное разбирательство проводилось в соответствии с требованиями законодательства.

Права обвиняемого на самозащиту были в полной мере обеспечены на протяжении всего следствия и судебного разбирательства. Лицу был предоставлен адвокат, возможность подготовить защиту и участвовать в судебном процессе в соответствии с требованиями законодательства и международных стандартов. Сотрудники Аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики принимали участие в судебном процессе и непосредственно наблюдали за обеспечением прав и свобод обвиняемого.

Кроме того, Национальная превентивная группа (НПГ) при омбудсмене провела встречи с обвиняемыми лицами армянского происхождения, в том числе с Рубеном Варданяном, постоянно контролировала условия их содержания под стражей и обращения с ними.

Эти проверки проводились в соответствии с международными стандартами, и состояние обеспечения основных прав и свобод личности постоянно контролировалось. В ходе визитов сотрудников Аппарата омбудсмена к обвиняемым лицам армянского происхождения, включая Р.Варданяна, разъяснялись их права на родном языке, проверялось текущее состояние их здоровья врачом – представителем НПГ, предоставлялись соответствующие публикации и законодательные акты на их родных языках согласно их запросам.

Заявление представителя Amnesty International, выходящее за рамки правовых аспектов и придающее вопросу политический окрас, а также представляющее непроверенные утверждения как факты, еще раз демонстрирует предвзятую позицию этой организации по отношению к Азербайджану.

Мы призываем международную неправительственную организацию Amnesty International отказаться от предвзятого и избирательного подхода, воздержаться от придания политического окраса правовым процессам и служить защите прав человека на основе подлинно объективных, сбалансированных и профессиональных принципов. Международная деятельность по защите прав человека может быть легитимной и заслуживающей доверия только в том случае, если она основана на фактах, законе и справедливости».