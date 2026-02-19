Туск: Заминируем за 48 часов

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил 19 февраля, что выход Польши из Оттавской конвенции означает, что она сможет в течение 48 часов разместить противопехотные мины вдоль своей восточной границы в случае возникновения угрозы. Поскольку большинство европейских соседей России, кроме Норвегии, решают выйти из договора, запрещающего производство и использование противопехотных мин, Польша планирует их развертывание в рамках проекта «Восточный щит» для укрепления границ с Беларусью и Калининградом, сообщает Reuters.

«Мы завершаем проект по развертыванию мин, который является критически важным для безопасности нашей территории и границ», — сказал Туск на пресс-конференции.

В декабре заместитель министра обороны Польши Павел Залевский сообщил Reuters, что Варшава впервые со времен холодной войны возобновит производство противопехотных мин для восточной границы и потенциально для экспорта в Украину.

Польша начала выход из Оттавской конвенции в августе, а официально покинет ее после шестимесячного периода выхода, который завершается 20 февраля 2026 года.