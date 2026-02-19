USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

Туск: Заминируем за 48 часов

15:51 953

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил 19 февраля, что выход Польши из Оттавской конвенции означает, что она сможет в течение 48 часов разместить противопехотные мины вдоль своей восточной границы в случае возникновения угрозы. Поскольку большинство европейских соседей России, кроме Норвегии, решают выйти из договора, запрещающего производство и использование противопехотных мин, Польша планирует их развертывание в рамках проекта «Восточный щит» для укрепления границ с Беларусью и Калининградом, сообщает Reuters.

«Мы завершаем проект по развертыванию мин, который является критически важным для безопасности нашей территории и границ», — сказал Туск на пресс-конференции.

В декабре заместитель министра обороны Польши Павел Залевский сообщил Reuters, что Варшава впервые со времен холодной войны возобновит производство противопехотных мин для восточной границы и потенциально для экспорта в Украину.

Польша начала выход из Оттавской конвенции в августе, а официально покинет ее после шестимесячного периода выхода, который завершается 20 февраля 2026 года.

Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 60
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 204
CША оставляют Хаменеи только один выбор
CША оставляют Хаменеи только один выбор обновлено 15:49
15:49 5763
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15 6261
Продлен арест бывшего главы бакинского порта
Продлен арест бывшего главы бакинского порта
16:45 396
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30 3144
ФСБ не понравилось общение с Дуровым
ФСБ не понравилось общение с Дуровым обновлено 15:54
15:54 2367
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
15:33 1547
Британцы научат турок летать на Eurofighter
Британцы научат турок летать на Eurofighter
15:00 1181
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
14:16 1234
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 3813

ЭТО ВАЖНО

Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 60
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 204
CША оставляют Хаменеи только один выбор
CША оставляют Хаменеи только один выбор обновлено 15:49
15:49 5763
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15 6261
Продлен арест бывшего главы бакинского порта
Продлен арест бывшего главы бакинского порта
16:45 396
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30 3144
ФСБ не понравилось общение с Дуровым
ФСБ не понравилось общение с Дуровым обновлено 15:54
15:54 2367
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
15:33 1547
Британцы научат турок летать на Eurofighter
Британцы научат турок летать на Eurofighter
15:00 1181
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
14:16 1234
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 3813
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться