Крупная амнистия от президента Сирии

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа подписал указ о всеобщей амнистии. Этот документ считается крупнейшим актом амнистии, принятым в Сирии за последние годы.

Согласно указу, по ряду преступлений будет объявлено полное помилование, а по некоторым — сроки наказания будут сокращены.

В соответствии с подписанным президентом аш-Шараа указом пожизненные сроки лишения свободы будут заменены на 20 лет лишения свободы. Однако смягчение наказания для осужденных к пожизненному заключению будет зависеть от согласия потерпевшей стороны.

Согласно указу, лица, страдающие смертельными или неизлечимыми заболеваниями, а также достигшие 70-летнего возраста, будут освобождены от пожизненного или срочного лишения свободы независимо от состава преступления. Указ предусматривает амнистию не только за мелкие правонарушения, но и за определенные тяжкие преступления. К ним относятся преступления, предусмотренные статьей 43 Закона №2 от 1993 года о борьбе с наркотиками, отдельные тяжкие преступления по закону о борьбе с контрабандой, нарушения правил работы пунктов обмена валют, некоторые преступления, совершенные до 8 декабря 2024 года, и другие.

Согласно указу, половина сроков срочного лишения свободы будет списана.

Лица, совершившие побег из мест лишения свободы и подпадающие под частичную амнистию, должны добровольно сдаться в течение 60 дней со дня публикации указа.

При этом указ не распространяется на преступления против сирийского народа, преступления, связанные с проституцией, кражу компонентов электрических и телекоммуникационных сетей, мошенничество на экзаменах, пытки, некоторые тяжелые статьи, связанные с наркотиками, а также торговлю людьми.