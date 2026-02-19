Суд над экс-чиновником Аскеровым

USD 1.7000
Завершено предварительное следствие по уголовному делу бывшего председателя Государственного агентства автомобильных дорог Нахчывана Бахруза Аскерова, обвиняемого в присвоении в особо крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Суд по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики. Дело находится в производстве судьи Арзуяра Керимова. Дата подготовительного судебного заседания пока не назначена.

Отметим, что в отношении Бахруза Аскерова в Генеральной прокуратуре было возбуждено уголовное дело. Ему предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение, совершенное с причинением особо крупного ущерба) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Сообщается, что ущерб государственному бюджету составляет около 5,5 млн манатов.

