Пьяный репортаж с Олимпиады: журналистка извинилась

Видеозапись этого стала вирусной в соцсетях и вызвала в Австралии общенациональную дискуссию, к которой присоединился и премьер-министр страны.

Известная австралийская тележурналистка Даника Мэйсон принесла извинения зрителям после того, как вышла в эфир с репортажем с зимней Олимпиады в Италии в нетрезвом виде, сообщает Би-би-си.

Мэйсон появилась в эфире телешоу Today на Девятом канале в среду утром. Ей было явно трудно произносить текст, журналистка постоянно улыбалась и путала слова.

«Ну в общем, цена кофе здесь на самом деле нормальная, но вот к цене кофе в США нам придется привыкнуть, — сказала она. — Не знаю насчет игуан, что там с ними у нас было (по всей вероятности, этих животных в эфире ранее упоминали ведущие телешоу — Би-би-си)».

Далее она, запинаясь и путая Великобританию с США, рассказала об австралийских спортивных новостях. На фоне ее репортажа был слышен смех в студии.

«Морозная погода — это, конечно, нечто особенное, — прокомментировал ее включение ведущий программы Карл Стефанович. — Губы просто замерзают».

Запись с Мэйсон быстро разошлась в социальных сетях и вызвала оживленные комментарии жителей страны.

В спор включился даже премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. «Я за Данику, — написал он. — Она молодец. Она в Италии… и, наверное, просто устала. Разница во времени большая, это, вероятно, и повлияло на нее».

Однако в четверг утром Мэйсон снова вышла в эфир и признала, что дело было не только в усталости.

«Со мной все в порядке, мне только, наверное, немного стыдно, — сказала журналистка. — Понимаете, я просто совсем неправильно оценила ситуацию. Мне не стоило пить, особенно в этих условиях. Тут холодно, мы находимся на высоте, а я еще и не поужинала, это тоже не помогло. Так что, как я уже сказала, я приношу глубочайшие извинения и хочу поблагодарить всех, кто написал мне».

Ведущая программы Today Дженни Аззопарди ответила ей: «Мы знаем, как хорошо ты работаешь, Даника».

Даника Мэйсон — одна из самых известных в Австралии спортивных журналисток, среди прочего она освещает крайне популярные в стране матчи по регби.