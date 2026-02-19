USD 1.7000
Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове

Турция запускает новую гиперзвуковую ракету

Турецкая баллистическая ракета Tayfun Block 4 после успешных испытаний уже в этом году может поступить в серийное производство. Об этом сообщил генеральный директор турецкой компании Roketsan Мурат Икинчи, пишет Defence Express.

Баллистическая ракета Tayfun – это целая серия ракет с несколько разными размерами и характеристиками, где Block 4 на данный момент является самой большой и мощной. Впервые новую версию Tayfun Block 4 представили в июле 2025 года.

Официально характеристики Tayfun Block 4 не объявляются. Однако известно, что она имеет длину около 10 метров и массу в 7,2 тонны. В то же время известны характеристики меньшей ракеты Tayfun (блок не объявляется). Как отмечают аналитики, она при длине 6,5 метра и массе 2,3 тонны имеет дальность поражения более 280 км, при этом на практике, во время испытаний в октябре 2022 года, ракета пролетела целых 560 км, это говорит о том, что реальная максимальная дальность может оказаться еще больше.

«Учитывая это, в сети выдвигаются предположения, что Tayfun Block 4 может принадлежать к классу баллистических ракет средней дальности с максимальной дальностью 2000 или 3000 км. В пользу этой версии говорит и тот факт, что президент Турции в январе 2025 года объявил, что в стране сейчас разрабатывают баллистическую ракету с дальностью в 2000 км, а также планируется увеличение количества ракет на 800 км», - говорится в материале.

