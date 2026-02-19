Сделка SOCAR с Italiana Petroli одобрена Еврокомиссией

USD 1.7000
Европейская комиссия одобрила приобретение Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) 99,82% акций итальянской компании Italiana Petroli (IP) у API Holding.

Об этом сообщает Европейская комиссия.

«Сделка касается в основном поставок сырой нефти и нефтепродуктов», - указали в ЕК.

Как указали в Еврокомиссии, покупка не вызовет проблем в области конкуренции, учитывая ограниченные рыночные позиции в результате, поэтому рассмотрение было осуществлено в рамках упрощенной процедуры по слияниям.

Italiana Petroli является одной из крупнейших интегрированных downstream платформ Италии. Компания владеет тысячами заправочных станций по всей стране, двумя нефтеперерабатывающими заводами с годовой мощностью около 10 млн тонн, а также занимается продажей битума, авиационного топлива и смазочных масел, и имеет логистическую сеть, охватывающую всю страну.

Как сообщалось, соглашение о покупке 99,82% акций Italiana Petroli между SOCAR и API Holding было подписано 23 сентября 2025 года.

Это приобретение является важным шагом в расширении присутствия SOCAR на европейском энергетическом рынке, а также будет способствовать укреплению экономического и энергетического сотрудничества Азербайджана с Италией, энергетической безопасности и устойчивому развитию Европы.

