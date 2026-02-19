Удары по ракетным установкам «Хезболлы»

Очередная волна ударов израильской армии по территории Ливана была нацелена на ракетные установки боевого крыла шиитской организации «Хезболла». Об этом заявила армейская пресс-служба.

Удары наносились в ночь на 19 февраля по части районов Южного Ливана. Помимо пусковых установок, атакованы были склады с оружием и иные объекты военной инфраструктуры, по данным армии, использовавшиеся отрядами «Хезболлы».

По версии израильской стороны, «присутствие этих инфраструктурных объектов является нарушением договоренностей [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном». «Армия обороны Израиля продолжит принимать меры для устранения любой угрозы Государству Израиль», - заявили военные.