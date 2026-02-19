Bakcell и Peerstack Academy запустили проект The Tech Builders

В рамках проекта в Peerstack Academy состоялась встреча со студентами. На мероприятии директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Bakcell Айсель Сулейманова рассказала о целях партнерства и возможностях, которые проект открывает для молодых специалистов.

Лидер инноваций Bakcell совместно с Peerstack Academy запустил проект The Tech Builders, направленный на развитие инновационных и цифровых навыков у молодежи.

«Для Bakcell развитие молодых талантов в сфере инноваций и цифровых навыков является одним из стратегических приоритетов. В рамках партнерства с Peerstack Academy проект The Tech Builders предоставляет участникам реальные отраслевые знания и практические навыки, поддерживая их профессиональное становление в сфере ИТ. Мы стремимся внести вклад в укрепление цифровых компетенций и профессионального потенциала страны», — отметила Айсель Сулейманова.

В ходе встречи представители Bakcell выступили с презентациями об инновационных продуктах компании, приоритетах цифровой трансформации, внедрении решений на основе искусственного интеллекта и глобальных тенденциях отрасли. В мероприятии приняли участие студенты Азербайджанского технического университета и Peerstack Academy. Участники получили ответы на интересующие их вопросы и обсудили возможности дальнейшего развития.

В рамках партнерства с Bakcell число студентов, обучающихся в Peerstack Academy, продолжает расти. В настоящее время в академии обучаются более 100 студентов, а в течение первого года планируется привлечь 250 участников к стипендиальной программе. В ходе обучения студенты осваивают современные направления Ruby, JavaScript, React, PostgreSQL и REST API, работают над реальными проектами и формируют собственное профессиональное портфолио.

Желающие стать студентами Peerstack Academy могут пройти регистрацию, перейдя по ссылке.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.