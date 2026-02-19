Продлен арест бывшего главы бакинского порта

Как стало известно haqqin.az, согласно решению суда, срок содержания под арестом Руслана Эюбова продлен еще на 3 месяца.

В Бинагадинском районном суде рассмотрено представление следственного органа в отношении известного предпринимателя Руслана Эюбова, арестованного по делу о контрабанде сигарет на 5 миллионов манатов.

Отметим, что фактический владелец Бакинского международного морского торгового порта в поселке Говсан Руслан Эюбов привлечен к ответственности по уголовному делу, возбужденному Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. 23 декабря прошлого года Бинагадинский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.

Эюбову предъявлено обвинение по статьям 206.4 (контрабанда, совершенная группой лиц), 213-1.2.2 и 213-1.2.3 (реализация, хранение с целью сбыта, вывоз за пределы производственных помещений либо импорт товаров, подлежащих маркировке акцизными марками, без таковых, а также товаров, подлежащих обязательной маркировке, без нанесения маркировки; повторное совершение наличных операций купли-продажи товаров), а также 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями).

После этих событий был уволен и его брат — генерал-майор Гасан Эюбов, занимавший должность начальника Главного таможенного управления морского транспорта и энергетических ресурсов Государственного таможенного комитета. Они являются племянниками бывшего начальника Службы безопасности президента генерал-полковника Бейляра Эюбова.