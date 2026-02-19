USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

Продлен арест бывшего главы бакинского порта

Инара Рафикгызы
16:45 417

В Бинагадинском районном суде рассмотрено представление следственного органа в отношении известного предпринимателя Руслана Эюбова, арестованного по делу о контрабанде сигарет на 5 миллионов манатов.

Как стало известно haqqin.az, согласно решению суда, срок содержания под арестом Руслана Эюбова продлен еще на 3 месяца.

Отметим, что фактический владелец Бакинского международного морского торгового порта в поселке Говсан Руслан Эюбов привлечен к ответственности по уголовному делу, возбужденному Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. 23 декабря прошлого года Бинагадинский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.

Эюбову предъявлено обвинение по статьям 206.4 (контрабанда, совершенная группой лиц), 213-1.2.2 и 213-1.2.3 (реализация, хранение с целью сбыта, вывоз за пределы производственных помещений либо импорт товаров, подлежащих маркировке акцизными марками, без таковых, а также товаров, подлежащих обязательной маркировке, без нанесения маркировки; повторное совершение наличных операций купли-продажи товаров), а также 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями).

После этих событий был уволен и его брат — генерал-майор Гасан Эюбов, занимавший должность начальника Главного таможенного управления морского транспорта и энергетических ресурсов Государственного таможенного комитета. Они являются племянниками бывшего начальника Службы безопасности президента генерал-полковника Бейляра Эюбова.

Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 85
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 216
CША оставляют Хаменеи только один выбор
CША оставляют Хаменеи только один выбор обновлено 15:49
15:49 5779
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15 6262
Продлен арест бывшего главы бакинского порта
Продлен арест бывшего главы бакинского порта
16:45 418
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30 3155
ФСБ не понравилось общение с Дуровым
ФСБ не понравилось общение с Дуровым обновлено 15:54
15:54 2380
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
15:33 1557
Британцы научат турок летать на Eurofighter
Британцы научат турок летать на Eurofighter
15:00 1185
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
14:16 1240
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 3818

ЭТО ВАЖНО

Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 85
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 216
CША оставляют Хаменеи только один выбор
CША оставляют Хаменеи только один выбор обновлено 15:49
15:49 5779
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15 6262
Продлен арест бывшего главы бакинского порта
Продлен арест бывшего главы бакинского порта
16:45 418
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30 3155
ФСБ не понравилось общение с Дуровым
ФСБ не понравилось общение с Дуровым обновлено 15:54
15:54 2380
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
15:33 1557
Британцы научат турок летать на Eurofighter
Британцы научат турок летать на Eurofighter
15:00 1185
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
14:16 1240
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 3818
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться