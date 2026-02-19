USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

UNEC и Кыргызский университет подписали соглашение о двойном дипломе магистратуры

фото
17:22 237

Делегация во главе с ректором Кыргызского национального университета им. Жусупа Баласагына Догдурбеком Чонтоевым посетила UNEC. На встрече с ректором UNEC профессором Адалятом Мурадовым обсуждались направления расширения сотрудничества между двумя высшими учебными заведениями.

Было отмечено, что в конце прошлого года делегация UNEC посетила Кыргызстан и провела переговоры в Кыргызском национальном университете. Как продолжение договоренностей, достигнутых во время этого визита, в Баку состоялась встреча для обмена мнениями по конкретным направлениям сотрудничества.

Профессор Адалят Мурадов предоставил информацию об образовательных возможностях UNEC, системе цифрового управления, международных отношениях, программах двойного диплома и обмена, а также о позиции университета в международных рейтингах.

Догдурбек Чонтоев, рассказывая о деятельности возглавляемого им высшего учебного заведения, затронул перспективы совместной работы в области образования, науки и исследований.

В результате обсуждений был подписан меморандум о сотрудничестве между UNEC и Кыргызским национальным университетом. В меморандуме предусмотрен обмен студентами и преподавателями, организация совместных конференций, подготовка научно-исследовательских проектов и реализация международных программ сертификации.

В ходе встречи также было подписано соглашение между двумя университетами о программе двойного диплома, охватывающей специальности «финансы» и «менеджмент» на уровне магистратуры. В соответствии с соглашением студенты продолжат обучение в течение одного года в университете-партнере и после успешного завершения программы получат дипломы обоих высших учебных заведений.

После церемонии подписания для гостей был организован инфотур в UNEC. Делегация ознакомилась с различными структурными подразделениями университета. 

Затем ректор Кыргызского национального университета Догдурбек Чонтоев встретился со студентами UNEC и выступил с лекцией на тему устойчивого развития.

По приглашению Трампа: Алиев на Совете мира
По приглашению Трампа: Алиев на Совете мира
18:24 258
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45 1612
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 1836
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 1122
CША оставляют Хаменеи только один выбор
CША оставляют Хаменеи только один выбор обновлено 15:49
15:49 7211
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15 6703
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30 4001
ФСБ не понравилось общение с Дуровым
ФСБ не понравилось общение с Дуровым обновлено 15:54
15:54 3203
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
15:33 2370
Британцы научат турок летать на Eurofighter
Британцы научат турок летать на Eurofighter
15:00 1545
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
14:16 1457

ЭТО ВАЖНО

По приглашению Трампа: Алиев на Совете мира
По приглашению Трампа: Алиев на Совете мира
18:24 258
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45 1612
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 1836
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 1122
CША оставляют Хаменеи только один выбор
CША оставляют Хаменеи только один выбор обновлено 15:49
15:49 7211
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15 6703
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30 4001
ФСБ не понравилось общение с Дуровым
ФСБ не понравилось общение с Дуровым обновлено 15:54
15:54 3203
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
15:33 2370
Британцы научат турок летать на Eurofighter
Британцы научат турок летать на Eurofighter
15:00 1545
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
14:16 1457
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться