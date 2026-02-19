UNEC и Кыргызский университет подписали соглашение о двойном дипломе магистратуры

Было отмечено, что в конце прошлого года делегация UNEC посетила Кыргызстан и провела переговоры в Кыргызском национальном университете. Как продолжение договоренностей, достигнутых во время этого визита, в Баку состоялась встреча для обмена мнениями по конкретным направлениям сотрудничества.

Делегация во главе с ректором Кыргызского национального университета им. Жусупа Баласагына Догдурбеком Чонтоевым посетила UNEC. На встрече с ректором UNEC профессором Адалятом Мурадовым обсуждались направления расширения сотрудничества между двумя высшими учебными заведениями.

Профессор Адалят Мурадов предоставил информацию об образовательных возможностях UNEC, системе цифрового управления, международных отношениях, программах двойного диплома и обмена, а также о позиции университета в международных рейтингах.

Догдурбек Чонтоев, рассказывая о деятельности возглавляемого им высшего учебного заведения, затронул перспективы совместной работы в области образования, науки и исследований.

В результате обсуждений был подписан меморандум о сотрудничестве между UNEC и Кыргызским национальным университетом. В меморандуме предусмотрен обмен студентами и преподавателями, организация совместных конференций, подготовка научно-исследовательских проектов и реализация международных программ сертификации.

В ходе встречи также было подписано соглашение между двумя университетами о программе двойного диплома, охватывающей специальности «финансы» и «менеджмент» на уровне магистратуры. В соответствии с соглашением студенты продолжат обучение в течение одного года в университете-партнере и после успешного завершения программы получат дипломы обоих высших учебных заведений.