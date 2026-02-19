Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте

Главной целью визита являлось продвижение богатых кулинарных традиций Азербайджана, местной продукции и современной ресторанной индустрии на международной арене, а также демонстрация гастрономического потенциала страны на авторитетной платформе La Liste.

По инициативе Государственного агентства по туризму Азербайджана страну с официальным визитом посетила международный директор международной гастрономической рейтинговой и классификационной платформы La Liste Стефани Ким.

В рамках программы визита Стефани Ким посетила ведущие отели, рестораны и гастрономические пространства Баку, где ознакомилась с их концепциями и кулинарными подходами. Гостье были представлены блюда традиционной азербайджанской кухни, а также современные интерпретации, соответствующие мировым гастрономическим трендам.

Кроме того, Стефани Ким провела официальные встречи в Государственном агентстве по туризму и встретилась с представителями кулинарной отрасли, шеф-поварами, гастрономическими экспертами и другими участниками сектора. В ходе встреч состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам развития гастрономической индустрии в стране.

Помимо Баку программа визита предусматривала поездки по регионам Азербайджана, где гостье представили местные гастрономические традиции, региональные продукты и туристический потенциал страны.

Платформа La Liste, основанная в 2015 году, является международной системой гастрономических рейтингов, формируемой на основе анализа данных многочисленных гастрономических гидов и онлайн-источников. В ее основу заложены сведения более чем из 700 международных гидов, профильных веб-ресурсов и публикаций в СМИ, что позволяет формировать единый рейтинг лучших ресторанов, отелей и кондитерских мира.