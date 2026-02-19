USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

C накопительным счетом Birbank ваши деньги приносят доход каждый день

17:07 538

Накопительный счет Birbank помогает клиентам по-новому взглянуть на управление средствами и получение дохода. Этот выгодный продукт банка позволяет получать годовой доход в размере 7%, а также зарабатывать проценты на уже начисленные проценты. По валюте доллар США доходность составляет 2,5% годовых. Главная особенность счета – ежедневное начисление дохода. Это означает, что каждый день, пока средства находятся на счете, клиент зарабатывает больше.

Условия продукта просты и удобны. Минимальная сумма для открытия счета не требуется – его можно открыть даже с балансом 0,00 AZN/USD. Клиент может вносить дополнительные средства в любое время. Проценты начисляются ежедневно и в конце дня зачисляются на баланс. Более того, на уже полученный процент также начисляется доход, что увеличивает общую прибыль. И самое важно, что деньги можно снять в любой момент без потери процентов и без комиссий. Все операции легко и безопасно контролируются через мобильное приложение Birbank.

Этот продукт идеально подходит для тех, кто не планирует открывать долгосрочный депозит, но хочет получать высокий доход при низком уровне риска. Отсутствие минимальной суммы делает его доступным для всех. Накопительный счет Birbank помогает эффективно управлять бюджетом и увеличивать накопления независимо от регулярности доходов. Открыть счет можно в любом ближайшем отделении Birbank или в мобильном приложении Birbank в разделе «Вклады», выбрав опцию «Открыть накопительный счет».

Подробная информация: http://b-b.az/yhpr

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 115 филиалов и 53 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт Birbank.az, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

По приглашению Трампа: Алиев на Совете мира
По приглашению Трампа: Алиев на Совете мира
18:24 258
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45 1614
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 1838
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 1122
CША оставляют Хаменеи только один выбор
CША оставляют Хаменеи только один выбор обновлено 15:49
15:49 7212
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15 6703
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30 4001
ФСБ не понравилось общение с Дуровым
ФСБ не понравилось общение с Дуровым обновлено 15:54
15:54 3203
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
15:33 2370
Британцы научат турок летать на Eurofighter
Британцы научат турок летать на Eurofighter
15:00 1545
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
14:16 1457

ЭТО ВАЖНО

По приглашению Трампа: Алиев на Совете мира
По приглашению Трампа: Алиев на Совете мира
18:24 258
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45 1614
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 1838
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 1122
CША оставляют Хаменеи только один выбор
CША оставляют Хаменеи только один выбор обновлено 15:49
15:49 7212
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15 6703
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30 4001
ФСБ не понравилось общение с Дуровым
ФСБ не понравилось общение с Дуровым обновлено 15:54
15:54 3203
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
15:33 2370
Британцы научат турок летать на Eurofighter
Британцы научат турок летать на Eurofighter
15:00 1545
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
14:16 1457
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться