C накопительным счетом Birbank ваши деньги приносят доход каждый день

Накопительный счет Birbank помогает клиентам по-новому взглянуть на управление средствами и получение дохода. Этот выгодный продукт банка позволяет получать годовой доход в размере 7%, а также зарабатывать проценты на уже начисленные проценты. По валюте доллар США доходность составляет 2,5% годовых. Главная особенность счета – ежедневное начисление дохода. Это означает, что каждый день, пока средства находятся на счете, клиент зарабатывает больше.

Условия продукта просты и удобны. Минимальная сумма для открытия счета не требуется – его можно открыть даже с балансом 0,00 AZN/USD. Клиент может вносить дополнительные средства в любое время. Проценты начисляются ежедневно и в конце дня зачисляются на баланс. Более того, на уже полученный процент также начисляется доход, что увеличивает общую прибыль. И самое важно, что деньги можно снять в любой момент без потери процентов и без комиссий. Все операции легко и безопасно контролируются через мобильное приложение Birbank.

Этот продукт идеально подходит для тех, кто не планирует открывать долгосрочный депозит, но хочет получать высокий доход при низком уровне риска. Отсутствие минимальной суммы делает его доступным для всех. Накопительный счет Birbank помогает эффективно управлять бюджетом и увеличивать накопления независимо от регулярности доходов. Открыть счет можно в любом ближайшем отделении Birbank или в мобильном приложении Birbank в разделе «Вклады», выбрав опцию «Открыть накопительный счет».

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 115 филиалов и 53 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт Birbank.az, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.