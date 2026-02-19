КСИР в черном списке Европы

Сегодня Европейский союз официально добавил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в свой список террористических организаций после политической договоренности министров иностранных дел ЕС в прошлом месяце.

Теперь КСИР столкнется с заморозкой активов в странах ЕС и запретом для граждан и компаний сообщества предоставлять группе финансовые или экономические ресурсы.

Решение принято в рамках контртеррористического санкционного режима ЕС. После включения КСИР под меры ЕС подпадают 13 физических лиц и 23 группы и организации.

Отмечается, что список террористических организаций ЕС отличается от режима санкций блока, который выполняет резолюции Совета Безопасности ООН против «Аль-Каиды» и ИГ («Исламское государство»).