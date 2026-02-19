USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове

КСИР в черном списке Европы

17:03

Сегодня Европейский союз официально добавил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в свой список террористических организаций после политической договоренности министров иностранных дел ЕС в прошлом месяце.

Теперь КСИР столкнется с заморозкой активов в странах ЕС и запретом для граждан и компаний сообщества предоставлять группе финансовые или экономические ресурсы.

Решение принято в рамках контртеррористического санкционного режима ЕС. После включения КСИР под меры ЕС подпадают 13 физических лиц и 23 группы и организации.

Отмечается, что список террористических организаций ЕС отличается от режима санкций блока, который выполняет резолюции Совета Безопасности ООН против «Аль-Каиды» и ИГ («Исламское государство»).

По приглашению Трампа: Алиев на Совете мира
По приглашению Трампа: Алиев на Совете мира
18:24
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53
CША оставляют Хаменеи только один выбор
CША оставляют Хаменеи только один выбор обновлено 15:49
15:49
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30
ФСБ не понравилось общение с Дуровым
ФСБ не понравилось общение с Дуровым обновлено 15:54
15:54
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
15:33
Британцы научат турок летать на Eurofighter
Британцы научат турок летать на Eurofighter
15:00
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
14:16

