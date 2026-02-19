Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»

USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что публикация The Economist о «величайшей сделке», которую Россия якобы пообещала США в обмен на снятие санкций, - «фейковый вброс».

«Это неверно. Снятие санкций в итоге будет продиктовано интересами самих США», — цитируют российские СМИ публикацию Дмитриева.

Спецпредставитель Путина добавил, что «американские компании уже потеряли, уйдя с российского рынка свыше 300 миллиардов долларов», не уточнив при этом источник такой оценки.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявил, ссылаясь на данные украинской разведки, что Россия пообещала США сделки на сумму до 12 триллионов долларов в обмен на ослабление санкций.

В статье The Economist, опубликованной 17 февраля, говорилось, что «величайшую сделку», в частности, обсуждали Кирилл Дмитриев и спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф, которые в 2025 году встречались несколько раз.

Россия, писал The Economist, предлагает американским инвесторам занять место, освободившееся после ухода из РФ европейских инвесторов. Власти РФ, сообщало издание, подготовили для США пакет предложений, в который, в частности, входят проекты по разработке нефти и газа в Арктике, добыче редкоземельных металлов, строительстве дата-центра на атомной энергии, туннеля под Беринговым проливом.

