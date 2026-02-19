USD 1.7000
Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове

Премьер Польши призвал граждан срочно покинуть Иран

Полякам необходимо покинуть Иран, пока эвакуация из республики не станет невозможной через «несколько часов, десять часов или несколько десятков часов», заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Portal Obronny.

«Пожалуйста, покиньте немедленно <...> Иран, и ни при каких обстоятельствах мы не должны ехать в эту страну», — сказал он.

По словам Туска, возможность горячего конфликта в Иране вполне реальна, а через несколько, более десяти или несколько десятков часов «возможность эвакуации будет исключена». Польский премьер призвал воспринимать эту просьбу всерьез.

В последние месяцы отношения между США и Ираном обострились. В феврале стороны возобновили переговоры относительно иранской ядерной программы, последний раунд состоялся в Женеве 17 февраля. Вскоре американский чиновник рассказал Axios, что переговоры продвигаются, но еще предстоит обсудить множество деталей.

Позже источники CBS News сообщили, что спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер доложили Дональду Трампу о результатах переговоров. Высокопоставленный чиновник назвал встречу в Женеве «гамбургером, набитым ничем», что стало одной из причин, по которой президент США рассматривает возможность начала войны с Ираном.

Источники CBS News отметили, что президент пока не принял окончательного решения. Тем не менее американская армия готова к возможному удару по Ирану в субботу, 21 февраля, уточнили источники.

По словам собеседника Axios из числа советников Трампа, вероятность прямого военного конфликта между Ираном и США в ближайшие недели оценивается в 90%. В течение 24 часов в середине февраля на Ближний Восток прибыли 50 дополнительных американских истребителей.

