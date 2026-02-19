Тело убитой в Ереване Баймурадовой никто не забрал. Ее похоронят в Армении

Убитую в Ереване 23-летнюю чеченку Айшат Баймурадову, бежавшую из России, похоронят в Армении. Об этом пишет «Радио Азатутюн» со ссылкой на Следственный комитет Армении.

Тело Баймурадовой находится в морге Еревана более 120 дней. За это время правоохранительные органы Армении дважды обращались к российской стороне с просьбой уведомить об этом родственников. Никто из них так и не явился, чтобы забрать останки. Похороны Баймурадовой пройдут за счет государственных средств. Их точная дата неизвестна — ее должен определить следователь.