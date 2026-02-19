Тело убитой в Ереване Баймурадовой никто не забрал. Ее похоронят в Армении

Убитую в Ереване 23-летнюю чеченку Айшат Баймурадову, бежавшую из России, похоронят в Армении. Об этом пишет «Радио Азатутюн» со ссылкой на Следственный комитет Армении.
Тело Баймурадовой находится в морге Еревана более 120 дней. За это время правоохранительные органы Армении дважды обращались к российской стороне с просьбой уведомить об этом родственников. Никто из них так и не явился, чтобы забрать останки. Похороны Баймурадовой пройдут за счет государственных средств. Их точная дата неизвестна — ее должен определить следователь.
Добиться выдачи тела ранее пытался ее партнер. Он просил признать именно его потерпевшим по уголовному делу об убийстве. Согласно закону, тело могут передать только родственникам.
Тело Айшат Баймурадовой нашли в квартире в Ереване 20 октября 2025 года. Согласно материалам следствия, причиной смерти стало механическое удушение, при этом армянский Следственный комитет оговаривается, что однозначно установить это невозможно.
Айшат Баймурадова покинула республику с помощью правозащитной организации на фоне домашнего насилия и систематических побоев.
В декабре СК Армении назвал имена подозреваемых в убийстве Айшат. Ими оказались граждане России Карина Иминова и Саидхамзат Байсаров.