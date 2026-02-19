USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

Два азербайджанца впервые получили почетную награду Великобритании

видео
17:35 723

Впервые два гражданина Азербайджана получили почетную награду Великобритании.

Соответствующая публикация появилась на странице посольства Великобритании в Азербайджане в социальных сетях.

Вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли награжден за вклад в развитие британско-азербайджанских отношений.

Директор British Council Наргиз Гаджиева получила награду за заслуги в сфере образования и укрепление связей между странами.

«Благодарим их за ценный вклад в укрепление партнерства между Великобританией и Азербайджаном и поздравляем с этим знаменательным достижением!» — отметили в посольстве.

По приглашению Трампа: Алиев на Совете мира
По приглашению Трампа: Алиев на Совете мира
18:24 267
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45 1619
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 1845
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 1124
CША оставляют Хаменеи только один выбор
CША оставляют Хаменеи только один выбор обновлено 15:49
15:49 7216
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15 6704
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30 4006
ФСБ не понравилось общение с Дуровым
ФСБ не понравилось общение с Дуровым обновлено 15:54
15:54 3206
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
15:33 2374
Британцы научат турок летать на Eurofighter
Британцы научат турок летать на Eurofighter
15:00 1547
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
14:16 1457

ЭТО ВАЖНО

По приглашению Трампа: Алиев на Совете мира
По приглашению Трампа: Алиев на Совете мира
18:24 267
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45 1619
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 1845
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 1124
CША оставляют Хаменеи только один выбор
CША оставляют Хаменеи только один выбор обновлено 15:49
15:49 7216
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15 6704
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30 4006
ФСБ не понравилось общение с Дуровым
ФСБ не понравилось общение с Дуровым обновлено 15:54
15:54 3206
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
15:33 2374
Британцы научат турок летать на Eurofighter
Британцы научат турок летать на Eurofighter
15:00 1547
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
14:16 1457
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться