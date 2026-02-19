Два азербайджанца впервые получили почетную награду Великобритании

Впервые два гражданина Азербайджана получили почетную награду Великобритании.
Соответствующая публикация появилась на странице посольства Великобритании в Азербайджане в социальных сетях.
Вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли награжден за вклад в развитие британско-азербайджанских отношений.
Директор British Council Наргиз Гаджиева получила награду за заслуги в сфере образования и укрепление связей между странами.
«Благодарим их за ценный вклад в укрепление партнерства между Великобританией и Азербайджаном и поздравляем с этим знаменательным достижением!» — отметили в посольстве.
İlk dəfə olaraq, iki Azərbaycan vətəndaşı Böyük Britaniyanın fəxri mükafatı ilə təltif olunub!— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) February 19, 2026
🇬🇧-🇦🇿 tərəfdaşlığının gücləndirilməsinə verdikləri dəyərli töhfələrə görə onlara təşəkkür edir, bu əlamətdar nailiyyət münasibətilə təbrik edirik! 👏 pic.twitter.com/76QjWsorC8