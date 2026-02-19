USD 1.7000
Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове

Архиепископу Галстаняну продлили арест

17:44 214

Суд первой инстанции в Армении продлил срок содержания под стражей главы Тавушской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ), лидера движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна еще на два месяца. Об этом сообщают армянские СМИ.

Прокурор Айк Ованнисян ходатайствовал о продлении ареста на три месяца, заявив, что, находясь на свободе, Галстанян может препятствовать судебному разбирательству.

Сам Галстанян заявил, что не примет замену меры пресечения на домашний арест, залог, подписку о невыезде или административный надзор.

По приглашению Трампа: Алиев на Совете мира
По приглашению Трампа: Алиев на Совете мира
18:24 267
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45 1620
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 1846
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 1125
CША оставляют Хаменеи только один выбор
CША оставляют Хаменеи только один выбор обновлено 15:49
15:49 7217
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15 6704
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30 4006
ФСБ не понравилось общение с Дуровым
ФСБ не понравилось общение с Дуровым обновлено 15:54
15:54 3206
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
15:33 2375
Британцы научат турок летать на Eurofighter
Британцы научат турок летать на Eurofighter
15:00 1547
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
14:16 1458

