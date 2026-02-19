Венгрия пригрозила Украине: прекратим поставки газа и света

USD 1.7000
Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт рассматривает возможность прекращения экспорта электроэнергии и природного газа в Украину, если Киев не возобновит работу нефтепровода «Дружба». Об этом Гуйяш сказал на брифинге, его цитирует Telex.

Заявление прозвучало после того, как накануне Венгрия объявила об остановке поставок дизельного топлива Украине. Руководитель аппарата Виктора Орбана заявил, что Будапешт рассмотрит другие меры, если украинцы и в дальнейшем «будут держать нефтепровод закрытым».

«Будут приняты дальнейшие контрмеры, если украинское правительство не изменит своего решения и продолжит останавливать трубопровод «Дружба» на основании ложных аргументов», – заявил Гуйяш. По его словам, Венгрия будет координировать свои действия со Словакией в этом вопросе.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее говорил, что Венгрия — один из основных поставщиков энергии для Украины. По его словам, до 42% украинского импорта электроэнергии приходится на Венгрию. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.

Прокачка российской нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе» прекратилась 27 января. В Киеве заявили, что это произошло из-за повреждений трубопровода, полученных в результате российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

В ответ Венгрия приостановила поставки дизельного топлива в Украину. Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транспортировку российской нефти по трубопроводу Adria.

Накануне правительство Словакии объявило об остановке поставок дизельного топлива в Украину. Словацкий премьер Роберт Фицо также призвал Еврокомиссию организовать визит мониторинговой группы на место повреждения нефтепровода.

