Венгрия пригрозила Украине: прекратим поставки газа и света

Заявление прозвучало после того, как накануне Венгрия объявила об остановке поставок дизельного топлива Украине. Руководитель аппарата Виктора Орбана заявил, что Будапешт рассмотрит другие меры, если украинцы и в дальнейшем «будут держать нефтепровод закрытым».

Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт рассматривает возможность прекращения экспорта электроэнергии и природного газа в Украину, если Киев не возобновит работу нефтепровода «Дружба». Об этом Гуйяш сказал на брифинге, его цитирует Telex.

«Будут приняты дальнейшие контрмеры, если украинское правительство не изменит своего решения и продолжит останавливать трубопровод «Дружба» на основании ложных аргументов», – заявил Гуйяш. По его словам, Венгрия будет координировать свои действия со Словакией в этом вопросе.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее говорил, что Венгрия — один из основных поставщиков энергии для Украины. По его словам, до 42% украинского импорта электроэнергии приходится на Венгрию. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.

Прокачка российской нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе» прекратилась 27 января. В Киеве заявили, что это произошло из-за повреждений трубопровода, полученных в результате российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

В ответ Венгрия приостановила поставки дизельного топлива в Украину. Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транспортировку российской нефти по трубопроводу Adria.

Накануне правительство Словакии объявило об остановке поставок дизельного топлива в Украину. Словацкий премьер Роберт Фицо также призвал Еврокомиссию организовать визит мониторинговой группы на место повреждения нефтепровода.