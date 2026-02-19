USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

Сколько стоит умереть в Баку?

разъясняет депутат
Кямаля Алиева
17:54 967

Стоимость земельных участков для захоронений в столице за последние годы значительно увеличилась. На формирование цены влияют расположение кладбища, плотность захоронений и близость к входу.

Как отмечают пользователи соцсетей, на кладбище «Гурд гапысы» (Волчьи ворота) стоимость участка составляет 3000–4000 манатов, в Падамдаре — 1000–3000 манатов, в Забрате — 800–1000 манатов, в Говсане — около 1000 манатов, в Амирджане — примерно 500 манатов, в Гюнешли — 4000–5000 манатов.

Между тем официальная государственная пошлина за похоронные услуги составляет 63 маната для мусульман и 49 манатов для представителей других конфессий.

Депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов в интервью haqqin.az прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его словам, одной из причин является то, что значительная часть населения сосредоточена в Баку.

«Многие люди из регионов переехали жить в столицу. Это стало причиной увеличения численности населения. В связи с тем, что они живут в Баку, они хоронят своих близких здесь, что приводит к сокращению количества свободных земельных участков. Постепенный рост стоимости земли в Баку и нехватка мест на кладбищах также оказывают влияние на увеличение цен на участки для захоронения.

Как известно, в 2017 году управление кладбищами было передано муниципалитетам. Однако, к сожалению, этот процесс до конца не завершен. Я считаю, что в сфере кладбищ необходима разработка конкретных правил и норм. Этот процесс должен реализовываться государством, чтобы были установлены четкие стандарты», — подчеркнул Мамедов.

Он также заявил о необходимости законодательных изменений. По его мнению, требуется отдельный закон — в части, касающейся земельных участков, стандартов и надгробных памятников.

Депутат считает, что существует множество вопросов, которые беспокоят граждан и которые обязательно должны найти серьезное решение, иначе в будущем ситуация станет намного сложнее.

«Одной из причин является то, что некоторые граждане занимают на кладбищах большие участки — для своих семей, для будущих захоронений. Эти места сохраняются в качестве резерва, и это уже стало своего рода традицией. Иногда можно наблюдать, как один-два сотых участка на кладбище ограждены. Это неправильно. Поэтому здесь речь идет о комплексной проблеме — это не вопрос, имеющий только одну причину», — добавил он.

По приглашению Трампа: Алиев на Совете мира
По приглашению Трампа: Алиев на Совете мира
18:24 268
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45 1622
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 1849
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 1126
CША оставляют Хаменеи только один выбор
CША оставляют Хаменеи только один выбор обновлено 15:49
15:49 7222
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15 6705
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30 4008
ФСБ не понравилось общение с Дуровым
ФСБ не понравилось общение с Дуровым обновлено 15:54
15:54 3207
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
15:33 2376
Британцы научат турок летать на Eurofighter
Британцы научат турок летать на Eurofighter
15:00 1549
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
14:16 1459

ЭТО ВАЖНО

По приглашению Трампа: Алиев на Совете мира
По приглашению Трампа: Алиев на Совете мира
18:24 268
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45 1622
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 1849
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 1126
CША оставляют Хаменеи только один выбор
CША оставляют Хаменеи только один выбор обновлено 15:49
15:49 7222
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15 6705
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30 4008
ФСБ не понравилось общение с Дуровым
ФСБ не понравилось общение с Дуровым обновлено 15:54
15:54 3207
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
Реакция омбудсмена на заявление Amnesty International по приговору Рубену Варданяну
15:33 2376
Британцы научат турок летать на Eurofighter
Британцы научат турок летать на Eurofighter
15:00 1549
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
«Голубое топливо» превратилось в «голубую мечту» для жителей бакинского поселка
14:16 1459
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться