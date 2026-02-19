Сколько стоит умереть в Баку?

Стоимость земельных участков для захоронений в столице за последние годы значительно увеличилась. На формирование цены влияют расположение кладбища, плотность захоронений и близость к входу.

Как отмечают пользователи соцсетей, на кладбище «Гурд гапысы» (Волчьи ворота) стоимость участка составляет 3000–4000 манатов, в Падамдаре — 1000–3000 манатов, в Забрате — 800–1000 манатов, в Говсане — около 1000 манатов, в Амирджане — примерно 500 манатов, в Гюнешли — 4000–5000 манатов.

Между тем официальная государственная пошлина за похоронные услуги составляет 63 маната для мусульман и 49 манатов для представителей других конфессий.

Депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов в интервью haqqin.az прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его словам, одной из причин является то, что значительная часть населения сосредоточена в Баку.

«Многие люди из регионов переехали жить в столицу. Это стало причиной увеличения численности населения. В связи с тем, что они живут в Баку, они хоронят своих близких здесь, что приводит к сокращению количества свободных земельных участков. Постепенный рост стоимости земли в Баку и нехватка мест на кладбищах также оказывают влияние на увеличение цен на участки для захоронения.

Как известно, в 2017 году управление кладбищами было передано муниципалитетам. Однако, к сожалению, этот процесс до конца не завершен. Я считаю, что в сфере кладбищ необходима разработка конкретных правил и норм. Этот процесс должен реализовываться государством, чтобы были установлены четкие стандарты», — подчеркнул Мамедов.

Он также заявил о необходимости законодательных изменений. По его мнению, требуется отдельный закон — в части, касающейся земельных участков, стандартов и надгробных памятников.

Депутат считает, что существует множество вопросов, которые беспокоят граждан и которые обязательно должны найти серьезное решение, иначе в будущем ситуация станет намного сложнее.

«Одной из причин является то, что некоторые граждане занимают на кладбищах большие участки — для своих семей, для будущих захоронений. Эти места сохраняются в качестве резерва, и это уже стало своего рода традицией. Иногда можно наблюдать, как один-два сотых участка на кладбище ограждены. Это неправильно. Поэтому здесь речь идет о комплексной проблеме — это не вопрос, имеющий только одну причину», — добавил он.