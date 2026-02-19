Путину доложили об итогах переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин получил доклад российской делегации по итогам переговоров в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Женеве 18 февраля завершился третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и США. Стороны обсуждали политические и военные аспекты урегулирования. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о «значимом прогрессе» и готовности продолжить работу над соглашением. Четвертый раунд также планируют провести в Женеве.

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский назвал прошедшие переговоры «тяжелыми, но деловыми». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня, что Кремлю нечего добавить к такой оценке.