Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

Угроза войны с Ираном разогрела газовый рынок

18:08 350

Мартовские фьючерсы на природный газ на хабе TTF в Нидерландах 19 февраля выросли на 8,51%, достигнув на максимуме €34,16 за МВт·ч, что эквивалентно $422,78 за 1 тыс. куб. м по курсу Форекс. Об этом свидетельствуют данные торгов на 15:02 по бакинскому времени.

Таким образом за последние два дня котировки прибавили 14,55%.

По оценке Trading Economics, котировки растут на фоне усиливающихся опасений, что обострение отношений между США и Ираном способно повлиять на транспортировку СПГ по ключевым маршрутам Ближнего Востока.

CBS News со ссылкой на источники сообщал, что США готовы нанести удар по Ирану в субботу, 21 февраля. Axios со ссылкой на одного из советников Трампа писал, что вероятность прямого столкновения между двумя странами в ближайшие недели оценивается в 90%.

Trading Economics указывает, что внимание рынка приковано к поставкам через Ормузский пролив, обеспечивающий около 20% мировых потоков СПГ, включая экспорт из Катара – второго по величине поставщика.

Дополнительную поддержку ценам оказывают низкие запасы в ЕС: они опустились примерно до 32,5% – это минимальный уровень с 2022 года, в Германии показатель составляет менее 23%.

«Эти риски, связанные с поставками, нарастают в то время, когда запасы газа в хранилищах ЕС продолжают сокращаться, приближаясь к 30% заполненности», – цитирует The Wall Street Journal аналитиков ING. В то же время более мягкие погодные прогнозы в Европе, устойчивые поставки газа, несмотря на перебои в Норвегии, а также рост генерации из возобновляемых источников в Германии сдерживают дальнейшее подорожание.

В начале недели европейский газ дешевел на ожиданиях потепления.

