Алиев и Пашинян провели неформальную беседу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел неформальную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вашингтоне. Об этом сообщили американские СМИ.

В их беседе также приняли участие президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев.

Отметим, в Вашингтоне проходит первое заседание Совета мира под председательством президента США Дональда Трампа, в котором принимает участие и глава азербайджанского государства.

Напомним, 22 января представители 19 стран, в том числе Ильхам Алиев, подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе Устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. В Вашингтоне заявили, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления Газой, при этом предполагается, что он также будет заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

Азербайджан вошел в Совет мира по Газе в качестве государства-учредителя, ранее сообщил МИД страны.