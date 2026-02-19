Миллиарды для Газы: Трамп ищет поддержки у крупнейшего банка США

Крупнейший банк США JPMorgan Chase обсуждает возможность предоставления услуг «Совету мира», созданной президентом США Дональдом Трампом структуре по восстановлению Газы, которую он позиционирует как альтернативу ООН. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, банк обсуждает оказание услуг «Совету мира», включая проведение платежей на счета совета и с них. В JPMorgan отказались от комментариев для издания.

Представитель администрации США, в свою очередь, заявил FT, что «пока нечего анонсировать», но власти «изучают все варианты, которые помогут максимально эффективно доставлять помощь Газе».

JPMorgan Chase – крупнейший банк США по объему активов (более $4 трлн) и один из ведущих финансовых институтов мира. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Банк образован в 2000 году в результате слияния J.P. Morgan & Co. и Chase Manhattan Bank. Он предоставляет услуги в сфере инвестиционного и корпоративного банкинга, управления активами, розничного обслуживания и работы на рынках капитала. Учреждение с 2005 года возглавляет Джейми Даймон.

«Совет мира» был создан после резолюции Совбеза ООН, принятой на фоне достигнутого при посредничестве США перемирия в Газе. Около двух десятков стран согласились присоединиться к инициативе. Государства, которые внесут не менее $1 млрд в первый год, как говорится в статье, получат постоянное членство вместо стандартного трехлетнего.

Совет возглавит сам Трамп. В исполнительный орган вошли, в частности, его зять Джаред Кушнер, спецпредставитель Стивен Уиткофф, бывший премьер Великобритании Тони Блэр, а также высокий представитель и гендиректор «Совета мира» Николай Младенов. Кушнер оценивал необходимый объем инвестиций в «Новую Газу» примерно в $30 млрд, пишет FT.

Отношения между администрацией Трампа и JPMorgan осложняются иском на $5 млрд, поданным американским президентом в прошлом месяце против банка и его гендиректора Джейми Даймона, отмечает издание. Трамп утверждает, что банк отказался его обслуживать по политическим причинам после штурма Капитолия в 2021 году.

Сам Даймон ранее критиковал идею Трампа об ограничении процентных ставок. По его мнению, это может привести к кризису в стране.

В начале ноября правительство США также начало расследование по указанию Трампа против JPMorgan Chase. Расследование касалось того, предоставлял ли банк своим клиентам справедливый доступ к банковским услугам.