Кобахидзе встал на защиту Кулеви: терминал санкций не нарушал

Нефтяной терминал Кулеви на побережье Черного моря в Грузии не используется для обхода санкций против РФ, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Наша власть очень строго соблюдает санкционный режим. Было множество спекуляций, затем приезжали разные мониторинговые миссии, в том числе из Америки, Европы и Британии. Все подтвердили, что все заявления об обходе санкций были полной спекуляцией. Это касается и Кулеви. В связи с этим мы переслали европейским структурам полную информацию», – сказал Кобахидзе.

Глава грузинского правительства также прокомментировал призыв экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к международному сообществу с требованием ввести санкции против терминала Кулеви.

«Когда на таком фоне выходит человек, бывший президент (Саакашвили), и просит такое, что, естественно, нанесет вред стране, это говорит о его душевном стремлении», – отметил Кобахидзе.

Как передавало агентство Reuters 9 февраля, ЕС намерен включить в черный список 42 танкера и впервые ввести санкции против портов третьих стран — Индонезии и Грузии — за операции с российской нефтью в рамках 20-го пакета санкций против РФ. Речь идет, в частности, о терминале Кулеви, который находится в Западной Грузии на побережье Черного моря.