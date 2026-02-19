USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

Кобахидзе встал на защиту Кулеви: терминал санкций не нарушал

18:45 599

Нефтяной терминал Кулеви на побережье Черного моря в Грузии не используется для обхода санкций против РФ, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Наша власть очень строго соблюдает санкционный режим. Было множество спекуляций, затем приезжали разные мониторинговые миссии, в том числе из Америки, Европы и Британии. Все подтвердили, что все заявления об обходе санкций были полной спекуляцией. Это касается и Кулеви. В связи с этим мы переслали европейским структурам полную информацию», – сказал Кобахидзе.

Глава грузинского правительства также прокомментировал призыв экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к международному сообществу с требованием ввести санкции против терминала Кулеви.

«Когда на таком фоне выходит человек, бывший президент (Саакашвили), и просит такое, что, естественно, нанесет вред стране, это говорит о его душевном стремлении», – отметил Кобахидзе.

Как передавало агентство Reuters 9 февраля, ЕС намерен включить в черный список 42 танкера и впервые ввести санкции против портов третьих стран — Индонезии и Грузии — за операции с российской нефтью в рамках 20-го пакета санкций против РФ. Речь идет, в частности, о терминале Кулеви, который находится в Западной Грузии на побережье Черного моря.

Война на носу. И цена на нефть взлетела
Война на носу. И цена на нефть взлетела наш комментарий
18:51 1995
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу видео
18:17 2344
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 5033
Мир на Южном Кавказе: Вэнс отметил лидерство Алиева и Пашиняна
Мир на Южном Кавказе: Вэнс отметил лидерство Алиева и Пашиняна фото, видео; обновлено 20:05
20:05 2076
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45 2283
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 2877
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 1642
Трамп о «хороших переговорах» с Ираном
Трамп о «хороших переговорах» с Ираном обновлено 19:36
19:36 8481
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15 7013
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30 4590
ФСБ не понравилось общение с Дуровым
ФСБ не понравилось общение с Дуровым обновлено 15:54
15:54 3615

ЭТО ВАЖНО

Война на носу. И цена на нефть взлетела
Война на носу. И цена на нефть взлетела наш комментарий
18:51 1995
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу видео
18:17 2344
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 5033
Мир на Южном Кавказе: Вэнс отметил лидерство Алиева и Пашиняна
Мир на Южном Кавказе: Вэнс отметил лидерство Алиева и Пашиняна фото, видео; обновлено 20:05
20:05 2076
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45 2283
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 2877
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 1642
Трамп о «хороших переговорах» с Ираном
Трамп о «хороших переговорах» с Ираном обновлено 19:36
19:36 8481
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15 7013
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30 4590
ФСБ не понравилось общение с Дуровым
ФСБ не понравилось общение с Дуровым обновлено 15:54
15:54 3615
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться