США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану

Власти Великобритании отказали США в разрешении использовать свои военно-воздушные базы для ударов по Ирану, сообщает The Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, планы Соединенных Штатов по удару по Ирану предусматривали использование британских военно-воздушных баз в Фэрфорде, графство Глостершир, и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Оба объекта многие годы обслуживали ВВС США: например, на базе в Фэрфорде размещены американские тяжелые бомбардировщики в Европе.

Однако в соответствии с давним соглашением между Великобританией и США использование этих баз для военных операций американцами требует предварительного одобрения британских властей.

Позиция британского правительства объясняется тем, что с точки зрения международного права нет различий между стороной, нанесшей удар, и той, которая его поддержала, если «она знала об обстоятельствах» акта нарушения международного права. Власти Великобритании опасаются, что удар США по Ирану может рассматриваться как нарушение международного права.

Ранее президент США Дональд Трамп публично обратился к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, предостерегая его от заключения долгосрочной аренды стратегически важного острова Диего-Гарсия в Индийском океане. «Я говорил премьер-министру Соединенного Королевства Киру Стармеру, что договоры аренды бесполезны, когда речь идет о странах, и что он совершает большую ошибку, заключая договор аренды на 100 лет с кем бы то ни было, кто претендует на права, титул и интересы на Диего-Гарсия», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его мнению, остров может понадобиться США в случае, если Иран решит не заключать ядерную сделку. В этом случае Диего-Гарсия и аэродром в Фэрфорде могут быть использованы для предотвращения потенциального нападения со стороны «крайне нестабильного и опасного режима», угрожающего как Великобритании, так и другим дружественным странам.

