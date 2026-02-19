Трамп уверен, что ХАМАС исполнит обещание

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что силовая операция по разоружению палестинского движения ХАМАС не понадобится, поскольку организация взяла на себя обязательство избавиться от своего оружейного арсенала.

«Мы стремимся к тому, чтобы сектор Газа управлялся должным образом на всей его территории. Есть две страны, которые хотят войти и разобраться с ХАМАС. Я сказал: «На самом деле я не думаю, что это необходимо». Я надеюсь, что в этом не будет нужды, потому что они дали обещание, и они пообещали мне избавиться от своего оружия. Похоже, они собираются это сделать, но нам еще предстоит это выяснить», – сообщил Трамп на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе представители 19 стран подписали Устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. В Вашингтоне заявили, что к организации присоединились и другие государства.

Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и палестинским движением ХАМАС для управления Газой, при этом он также будет заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.