Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове

Трамп уверен, что ХАМАС исполнит обещание

20:40 282

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что силовая операция по разоружению палестинского движения ХАМАС не понадобится, поскольку организация взяла на себя обязательство избавиться от своего оружейного арсенала.

«Мы стремимся к тому, чтобы сектор Газа управлялся должным образом на всей его территории. Есть две страны, которые хотят войти и разобраться с ХАМАС. Я сказал: «На самом деле я не думаю, что это необходимо». Я надеюсь, что в этом не будет нужды, потому что они дали обещание, и они пообещали мне избавиться от своего оружия. Похоже, они собираются это сделать, но нам еще предстоит это выяснить», – сообщил Трамп на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе представители 19 стран подписали Устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. В Вашингтоне заявили, что к организации присоединились и другие государства.

Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и палестинским движением ХАМАС для управления Газой, при этом он также будет заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания «Совета мира»
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания «Совета мира»
21:43 3399
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
21:12 623
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
20:30 1123
Война на носу. И цена на нефть взлетела
Война на носу. И цена на нефть взлетела
18:51 3318
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу
18:17 3719
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
12:14 5430
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45 2672
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 3525
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 1990
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это?
01:15 7269
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
16:30 4934

