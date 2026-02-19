«Росатом» готов вывезти уран из Ирана

«Мы понимаем, что сегодня ведутся переговоры в разных форматах и обсуждаются различные сценарии судьбы высокообогащенного уранового продукта… У России есть опыт помощи Ирану в аналогичной ситуации… 10 лет назад. Исходя из этого опыта, мы готовы выполнить эту работу. Ее параметры будет определять в первую очередь руководство Ирана, и с учетом всех переговоров рано или поздно будет принято решение о судьбе обогащенного урана в Иране. Мы, со своей стороны, технологически решим любую задачу в духе партнерства с иранскими атомщиками и народом Ирана», – сказал он.

По словам Лихачева, Росатом внимательно отслеживает развитие ситуации.

Он добавил, что корпорация разработала планы безопасности для АЭС «Бушер» в Иране в условиях эскалации в регионе.

«Во время летнего конфликта (12-дневной войны в июне прошлого года), можно с уверенностью сказать уже по итогам, что благодаря личной поддержке президента (РФ Владимира Путина) и его переговорам с мировыми лидерами площадка «Бушер» оказалась одним из самых безопасных мест на территории Ирана. Хотя часть работников, особенно членов семей и детей, мы оттуда эвакуировали. Аналогичные планы готовы уже сейчас», – отметил он.

Лихачев подчеркнул, что «Росатом» сохраняет приоритетное внимание к АЭС «Бушер», и, несмотря на все сложности, проект рано или поздно будет успешно реализован.

Ранее сообщалось, что в рамках сделки с США Иран выразил готовность приостановить обогащение урана и вывезти часть его запасов за рубеж. 29 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы способствовать разрядке обстановки между Ираном и Израилем аналогичным образом, как в 2015 году, когда в Россию были вывезены излишки обогащенного урана сверх согласованного объема. Затем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что тема вывоза урана в Россию из Ирана давно стоит на повестке и Москва продолжает поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами.