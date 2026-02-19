USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове

«Росатом» готов вывезти уран из Ирана

20:48 515

Госкорпорация «Росатом» готова к технологическому вывозу высокообогащенного урана из Ирана, при этом конкретные параметры операции должны определить иранские власти, заявил журналистам генеральный директор корпорации Алексей Лихачев.

«Мы понимаем, что сегодня ведутся переговоры в разных форматах и обсуждаются различные сценарии судьбы высокообогащенного уранового продукта… У России есть опыт помощи Ирану в аналогичной ситуации… 10 лет назад. Исходя из этого опыта, мы готовы выполнить эту работу. Ее параметры будет определять в первую очередь руководство Ирана, и с учетом всех переговоров рано или поздно будет принято решение о судьбе обогащенного урана в Иране. Мы, со своей стороны, технологически решим любую задачу в духе партнерства с иранскими атомщиками и народом Ирана», – сказал он.

По словам Лихачева, Росатом внимательно отслеживает развитие ситуации.

Он добавил, что корпорация разработала планы безопасности для АЭС «Бушер» в Иране в условиях эскалации в регионе.

«Во время летнего конфликта (12-дневной войны в июне прошлого года), можно с уверенностью сказать уже по итогам, что благодаря личной поддержке президента (РФ Владимира Путина) и его переговорам с мировыми лидерами площадка «Бушер» оказалась одним из самых безопасных мест на территории Ирана. Хотя часть работников, особенно членов семей и детей, мы оттуда эвакуировали. Аналогичные планы готовы уже сейчас», – отметил он.

Лихачев подчеркнул, что «Росатом» сохраняет приоритетное внимание к АЭС «Бушер», и, несмотря на все сложности, проект рано или поздно будет успешно реализован.

Ранее сообщалось, что в рамках сделки с США Иран выразил готовность приостановить обогащение урана и вывезти часть его запасов за рубеж. 29 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы способствовать разрядке обстановки между Ираном и Израилем аналогичным образом, как в 2015 году, когда в Россию были вывезены излишки обогащенного урана сверх согласованного объема. Затем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что тема вывоза урана в Россию из Ирана давно стоит на повестке и Москва продолжает поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами.

Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания «Совета мира»
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания «Совета мира» фото, видео; обновлено 21:43
21:43 3402
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
21:12 625
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
20:30 1125
Война на носу. И цена на нефть взлетела
Война на носу. И цена на нефть взлетела наш комментарий
18:51 3319
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу видео
18:17 3720
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 5430
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45 2672
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 3527
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 1990
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15 7269
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30 4934

