ООН получит вторую жизнь: Трамп про эффективность Совета мира

Администрация США намерена активно взаимодействовать с ООН, чтобы раскрыть ее возможности и обеспечить эффективную работу под руководством Совета мира, заявил президент США Дональд Трамп на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

«Мы собираемся очень тесно сотрудничать с Организацией Объединенных Наций. Мы собираемся вернуть их к жизни. Я думаю, что у ООН есть огромный потенциал, действительно огромный потенциал. Совет мира будет почти что присматривать за Организацией Объединенных Наций и следить за тем, чтобы она функционировала должным образом», – сказал Трамп.

Президент подчеркнул, что США намерены предоставить ООН финансовую поддержку и содействовать модернизации ее инфраструктуры. По его словам, хотя организация в прошлом не всегда реализовывала свой потенциал, при должной поддержке и контроле она способна стать жизнеспособным и более сильным инструментом международной политики.

Государственный секретарь США Марко Рубио, в свою очередь, отметил, что Совет мира может послужить моделью для решения других кризисов.

«Ситуация в Газе является уникальным кризисом, который существующие международные институты не смогли решить. Требовалось специфическое решение, потребовавшее партнерства всех стран, присутствующих здесь, включая государства с наблюдательным статусом. Мы ценим ваше участие и готовность быть частью этого процесса. Эту ситуацию невозможно было решить в рамках традиционных подходов и существующих структур. Поэтому мы обратились в ООН и получили ее одобрение на создание этой группы, чтобы объединить страны и выработать конкретное решение для уникальной и специфической проблемы», – сказал он.

Рубио подчеркнул, что предложенный в рамках Совета мира подход может стать образцом для урегулирования других сложных ситуаций.

«Альтернатива – возвращение к войне – недопустима. Никто здесь этого не хочет. План А, единственный путь вперед, – это восстановление Газы в условиях устойчивого и долгосрочного мира, где все смогут жить бок о бок и больше никогда не переживать возвращение к конфликту, войне, человеческим страданиям и разрушениям. Работа еще не завершена», – отметил он.