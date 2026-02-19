ООН получит вторую жизнь: Трамп про эффективность Совета мира

USD 1.7000
Администрация США намерена активно взаимодействовать с ООН, чтобы раскрыть ее возможности и обеспечить эффективную работу под руководством Совета мира, заявил президент США Дональд Трамп на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

«Мы собираемся очень тесно сотрудничать с Организацией Объединенных Наций. Мы собираемся вернуть их к жизни. Я думаю, что у ООН есть огромный потенциал, действительно огромный потенциал. Совет мира будет почти что присматривать за Организацией Объединенных Наций и следить за тем, чтобы она функционировала должным образом», – сказал Трамп.

Президент подчеркнул, что США намерены предоставить ООН финансовую поддержку и содействовать модернизации ее инфраструктуры. По его словам, хотя организация в прошлом не всегда реализовывала свой потенциал, при должной поддержке и контроле она способна стать жизнеспособным и более сильным инструментом международной политики.

Государственный секретарь США Марко Рубио, в свою очередь, отметил, что Совет мира может послужить моделью для решения других кризисов.

«Ситуация в Газе является уникальным кризисом, который существующие международные институты не смогли решить. Требовалось специфическое решение, потребовавшее партнерства всех стран, присутствующих здесь, включая государства с наблюдательным статусом. Мы ценим ваше участие и готовность быть частью этого процесса. Эту ситуацию невозможно было решить в рамках традиционных подходов и существующих структур. Поэтому мы обратились в ООН и получили ее одобрение на создание этой группы, чтобы объединить страны и выработать конкретное решение для уникальной и специфической проблемы», – сказал он.

Рубио подчеркнул, что предложенный в рамках Совета мира подход может стать образцом для урегулирования других сложных ситуаций.

«Альтернатива – возвращение к войне – недопустима. Никто здесь этого не хочет. План А, единственный путь вперед, – это восстановление Газы в условиях устойчивого и долгосрочного мира, где все смогут жить бок о бок и больше никогда не переживать возвращение к конфликту, войне, человеческим страданиям и разрушениям. Работа еще не завершена», – отметил он.

Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания «Совета мира»
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания «Совета мира» фото, видео; обновлено 21:43
21:43 3402
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
21:12 627
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
20:30 1125
Война на носу. И цена на нефть взлетела
Война на носу. И цена на нефть взлетела наш комментарий
18:51 3320
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу видео
18:17 3722
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 5430
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45 2672
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 3528
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 1990
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15 7270
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30 4936

