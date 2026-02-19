USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

Напряженность на Ближнем Востоке: немцы временно покинули Ирак

21:21 250

Германия временно перебросила часть своего военного контингента из Ирака из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает агентство AFP со ссылкой на Минобороны ФРГ.

Согласно данным ведомства, часть немецких военнослужащих была эвакуирована с базы в Эрбиле – административном центре курдской автономии на севере Ирака.

Представитель Минобороны уточнил, что десятки солдат покинули объект, оставив на базе лишь персонал, необходимый для поддержания ее функционирования. Конкретные причины обострения ситуации официально не называются.

Немецкий контингент в Эрбиле участвует в международной миссии по подготовке иракских сил. В Берлине подчеркнули, что передислокация носит временный характер и была проведена в тесной координации с многонациональными партнерами.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился значительно усилить присутствие американских войск в регионе, направив дополнительные корабли, авиацию и вооружение, а также пригрозил Ирану возможными мерами.

Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания «Совета мира»
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания «Совета мира» фото, видео; обновлено 21:43
21:43 3406
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
21:12 631
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
20:30 1125
Война на носу. И цена на нефть взлетела
Война на носу. И цена на нефть взлетела наш комментарий
18:51 3320
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу видео
18:17 3724
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 5431
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45 2674
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 3530
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 1991
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15 7271
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30 4936

ЭТО ВАЖНО

Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания «Совета мира»
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания «Совета мира» фото, видео; обновлено 21:43
21:43 3406
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
21:12 631
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
20:30 1125
Война на носу. И цена на нефть взлетела
Война на носу. И цена на нефть взлетела наш комментарий
18:51 3320
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу видео
18:17 3724
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 5431
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45 2674
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 3530
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
Азербайджан укрепляет позиции на мировой гастрономической карте
16:53 1991
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика; все еще актуально
01:15 7271
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать
Карл III о задержании брата: закон должен восторжествовать обновлено 16:30
16:30 4936
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться