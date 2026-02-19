Напряженность на Ближнем Востоке: немцы временно покинули Ирак

Германия временно перебросила часть своего военного контингента из Ирака из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает агентство AFP со ссылкой на Минобороны ФРГ.

Согласно данным ведомства, часть немецких военнослужащих была эвакуирована с базы в Эрбиле – административном центре курдской автономии на севере Ирака.

Представитель Минобороны уточнил, что десятки солдат покинули объект, оставив на базе лишь персонал, необходимый для поддержания ее функционирования. Конкретные причины обострения ситуации официально не называются.

Немецкий контингент в Эрбиле участвует в международной миссии по подготовке иракских сил. В Берлине подчеркнули, что передислокация носит временный характер и была проведена в тесной координации с многонациональными партнерами.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился значительно усилить присутствие американских войск в регионе, направив дополнительные корабли, авиацию и вооружение, а также пригрозил Ирану возможными мерами.