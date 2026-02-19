Трамп продлил санкции против России

Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие ряда санкций против России, введенных ранее в связи с войной, сообщается в официальном уведомлении, опубликованном в Федеральном реестре США.

Ограничительные меры против России были введены разными администрациями США: администрацией 46-го президента Джо Байдена - в феврале 2022 года, администрацией Дональда Трампа - в сентябре 2018 года во время его первого срока, а также администрацией 44-го президента Барака Обамы - в марте и декабре 2014 года. В документе подчеркивается, что все эти меры «должны оставаться в силе после 6 марта 2026 года».

«Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», – говорится в документе.

«Поэтому… я продлеваю на один год режим (санкционного) чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660», – добавил Трамп.