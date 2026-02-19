USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

Трамп продлил санкции против России

22:04 695

Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие ряда санкций против России, введенных ранее в связи с войной, сообщается в официальном уведомлении, опубликованном в Федеральном реестре США.

Ограничительные меры против России были введены разными администрациями США: администрацией 46-го президента Джо Байдена - в феврале 2022 года, администрацией Дональда Трампа - в сентябре 2018 года во время его первого срока, а также администрацией 44-го президента Барака Обамы - в марте и декабре 2014 года. В документе подчеркивается, что все эти меры «должны оставаться в силе после 6 марта 2026 года».

«Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», – говорится в документе.

«Поэтому… я продлеваю на один год режим (санкционного) чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660», – добавил Трамп.

Помощник президента Азербайджана вносит ясность
Помощник президента Азербайджана вносит ясность
22:37 856
Трамп: Я с обожанием произношу имя Азербайджана
Трамп: Я с обожанием произношу имя Азербайджана видео
22:22 1242
Трамп - Мирзиёеву: У вас одно из самых сложных имен в истории
Трамп - Мирзиёеву: У вас одно из самых сложных имен в истории видео
22:12 1356
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания Совета мира
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания Совета мира фото, видео; обновлено 21:43
21:43 5237
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
21:12 1645
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
20:30 1818
Война на носу. И цена на нефть взлетела
Война на носу. И цена на нефть взлетела наш комментарий
18:51 4207
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу видео
18:17 4653
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 5719
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45 2912
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03 4005

