Трамп: Я с обожанием произношу имя Азербайджана

Президент США Дональд Трамп заявил, что сначала ему было сложно выговаривать название Азербайджана.
«А теперь обожаю его произносить. Очень красивое», – сказал американский лидер в ходе первого заседания Совета мира в Вашингтоне.
