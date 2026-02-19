USD 1.7000
Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове

Трамп: Я с обожанием произношу имя Азербайджана

22:22 1245

Президент США Дональд Трамп заявил, что сначала ему было сложно выговаривать название Азербайджана.

«А теперь обожаю его произносить. Очень красивое», – сказал американский лидер в ходе первого заседания Совета мира в Вашингтоне.

22:37 858
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания Совета мира
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
Война на носу. И цена на нефть взлетела
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
