Помощник президента Азербайджана вносит ясность

Азербайджан как государство-учредитель поддерживает цели и задачи Совета мира, говорится в публикации помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева в соцсети X.

При этом Гаджиев внес ясность в вопрос о том, что «участие Азербайджана в финансовом проекте по Газе на 7 млрд долларов США, озвученном на сегодняшнем заседании Совета мира, не предусматривается».

По словам помощника президента, в будущем Азербайджан может рассматривать участие в инвестиционных проектах в Газе в рамках Совета мира.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на первом заседании Совета мира в Вашингтоне, заявил, что группа стран, включая Казахстан, Азербайджан, ОАЭ и Саудовскую Аравию, внесла более $7 млрд в пакет помощи для восстановления сектора Газа.