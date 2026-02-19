В Азербайджане пройдет первенство по гребле

В Азербайджане 27–28 февраля при совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации каноэ и гребли республики состоится первенство страны по академической гребле, а также гребле на байдарках и каноэ.

Соревнования пройдут в Мингячевире, в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр», по системе гандикап. Спортсмены выступят в индивидуальном зачете на одиночных лодках:

академическая гребля: дистанция 4000 метров;

байдарки и каноэ: дистанция 2000 метров.

Победители будут определены на основании показанного времени.

В первенстве Азербайджана примут участие в общей сложности 80 спортсменов 2008–2013 годов рождения из Баку и Мингячевира. Победители будут награждены дипломами и медалями.

Спортсмены, показавшие лучшие результаты, будут привлечены в состав сборной для участия в международной регате «Кубок Президента — 2026», посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также в других международных соревнованиях.