USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове

Экс-соперник Лукашенко вышел на свободу. Он перенес инсульт

22:56

Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич освобожден из заключения и находится дома, сообщил правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на супругу политика Марину Адамович.

По ее словам, во время пребывания в колонии Статкевич перенес инсульт. Сейчас он испытывает проблемы с речью, но его общее состояние оценивается как стабильное.

Николай Статкевич в 2010 году был кандидатом на выборах президента Беларуси. По данным ЦИК, он набрал 1,05%. После президентских выборов был приговорен к шести годам лишения свободы в колонии за организацию протестов, в 2015 году досрочно освобожден. Статкевич планировал баллотироваться на пост президента в 2020 году, но ЦИК отказала ему в регистрации. В мае того года, накануне президентских выборов в Беларуси, его вновь задержали, в декабре 2021-го приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков. В заключении он провел почти шесть лет.

В сентябре 2025 года власти Беларуси освободили группу из 52 заключенных и вывезли их в Литву. Однако Николай Статкевич отказался покидать страну. Он несколько часов находился в нейтральной зоне на границе с Литвой и отказывался уезжать. Вскоре Служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что Статкевич покинул нейтральную зону и вернулся в Беларусь. Издание «Наша Нiва» сообщало со ссылкой на «достоверный источник», что Статкевича отправили в колонию в Витебской области.

Помощник президента Азербайджана вносит ясность
Помощник президента Азербайджана вносит ясность
22:37
Трамп: Я с обожанием произношу имя Азербайджана
Трамп: Я с обожанием произношу имя Азербайджана
22:22
Трамп - Мирзиёеву: У вас одно из самых сложных имен в истории
Трамп - Мирзиёеву: У вас одно из самых сложных имен в истории
22:12
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания Совета мира
Беседа Алиева и Трампа по итогам заседания Совета мира
21:43
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
«Пора муллам отступить»: бывший вице-президент США бросил вызов Ирану
21:12
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
США лишились поддержки: Британия запретила удары со своих баз по Ирану
20:30
Война на носу. И цена на нефть взлетела
Война на носу. И цена на нефть взлетела
18:51
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу
Алиев и Пашинян провели неформальную беседу
18:17
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
12:14
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
Продлен арест бывшего главы бакинского порта - племянника Бейляра Эюбова
16:45
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
Спецпредставитель Путина отрицает: «Это фейковый вброс»
17:03

