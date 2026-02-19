Экс-соперник Лукашенко вышел на свободу. Он перенес инсульт

По ее словам, во время пребывания в колонии Статкевич перенес инсульт. Сейчас он испытывает проблемы с речью, но его общее состояние оценивается как стабильное.

Николай Статкевич в 2010 году был кандидатом на выборах президента Беларуси. По данным ЦИК, он набрал 1,05%. После президентских выборов был приговорен к шести годам лишения свободы в колонии за организацию протестов, в 2015 году досрочно освобожден. Статкевич планировал баллотироваться на пост президента в 2020 году, но ЦИК отказала ему в регистрации. В мае того года, накануне президентских выборов в Беларуси, его вновь задержали, в декабре 2021-го приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков. В заключении он провел почти шесть лет.

В сентябре 2025 года власти Беларуси освободили группу из 52 заключенных и вывезли их в Литву. Однако Николай Статкевич отказался покидать страну. Он несколько часов находился в нейтральной зоне на границе с Литвой и отказывался уезжать. Вскоре Служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что Статкевич покинул нейтральную зону и вернулся в Беларусь. Издание «Наша Нiва» сообщало со ссылкой на «достоверный источник», что Статкевича отправили в колонию в Витебской области.